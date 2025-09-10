Filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, e propunerea României pentru Premiile Oscar 2026, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Anunțul a fost făcut de Centrul Național al Cinematografiei.

Cuprins

Care este povestea filmului „Jaful Secolului”

Când va fi anunțată lista scurtă a nominalizărilor la Oscar

Filmul pornește de la povestea imigranților români Radu Dogaru, Adrian Procop și Eugen Darie care, în 2012, au furat capodopere de Picasso, Matisse, Gauguin și Monet din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, tablouri evaluate la 50-100 de milioane de euro. Ei au fost arestați un an mai târziu. Mama unuia dintre ei apucase să ardă tablourile în soba locuinței sale din Tulcea, în încercarea de a șterge urmele.

Cristian Mungiu a ținut să precizeze, totuși, că personajele sunt fictive, iar povestea se axează pe tema migrației, cum se simt românii printre străini și cum valoarea unui tablou e de neînțeles pentru cei care muncesc pe bani puțini, scrie

„Arta are o valoare intrinsecă, dar și contextuală, când încerci să o exprimi în bani e întotdeauna problematic, iar când teleportezi opere de artă într-o societate unde oamenii se luptă să supraviețuiască se nasc tot felul de întrebări”, a explicat Mungiu, pentru

Filmul „Jaful Secolului”, care a primit deja mai multe premii internaționale, va fi lansat pe 23 septembrie în cinematografele din România. Anamaria Vartolomei, Ionuț Nicolae și Rareș Andrici joacă în rolurile principale.

Lista scurtă pentru nominalizările la Premiile Oscar va fi anunţată pe 16 decembrie 2025, iar gala va avea loc pe 15 martie 2026.