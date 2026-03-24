B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Exercițiu major în Marea Neagră. NATO simulează respingerea unui atac rusesc în România

Exercițiu major în Marea Neagră. NATO simulează respingerea unui atac rusesc în România

Ana Beatrice
24 mart. 2026, 10:36
Exercițiu major în Marea Neagră. NATO simulează respingerea unui atac rusesc în România
Sursă Foto: Facebook - Șeful Statului Major al Apărării / Romanian Chief of Defence﻿
Cuprins
  1. Cum se pregătește NATO pentru un posibil conflict în Marea Neagră
  2. De ce rămâne Marea Neagră un punct fierbinte pe harta securității

Scenariu de război la Marea Neagră! NATO mobilizează mii de militari și zeci de nave în România pentru a simula respingerea unui atac rusesc.

Cum se pregătește NATO pentru un posibil conflict în Marea Neagră

România devine scena celui mai amplu exercițiu naval al anului, Sea Shield. Este o demonstrație de forță și coordonare care implică peste 2.500 de militari din 12 țări aliate.

Forțe din Italia, Franța, Germania și Statele Unite se alătură militarilor români într-un scenariu clar și direct: respingerea unui atac venit dinspre Rusia, în Marea Neagră.

Exercițiul este structurat în două etape esențiale. În prima săptămână, Forțele Navale Române trebuie să reziste și să respingă un atac simulat, iar în a doua etapă intervin trupele aliate pentru consolidarea apărării. Militarii repetă intens secvențe critice de luptă, de la neutralizarea minelor marine până la trageri reale pe mare. De asemenea, sunt exersate intervenții aeriene spectaculoase, în care elicopterele transportă trupe direct pe fregate.

De ce rămâne Marea Neagră un punct fierbinte pe harta securității

Marea Neagră continuă să fie o zonă tensionată, unde riscurile apar aproape săptămânal. Minele marine reprezintă un pericol constant pentru navigație și securitate.

În acest context fragil, exercițiile NATO capătă o miză și mai mare, fiind organizate în paralel cu discuții strategice între aliați privind securizarea unor rute critice, precum Strâmtoarea Ormuz.

Ministrul Apărării Naționale a subliniat că România își poate aduce contribuția prin expertiză proprie, notează digi24.ro.

Tags:
Ultima oră
12:30 - Ucraina garantează aprovizionarea cu motorină în contextul creșterii prețurilor petrolului
12:29 - Traiul decent devine un lux, iar salariul minim nu mai acoperă nici strictul necesar. Senatorii propun modificarea coșului minim de consum folosit la calculul salariului minim.
12:20 - Românii economisesc mai mult în criză. Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut
12:03 - Profesorii, obligați să treacă pe la psihiatru ca să mai poată preda. Regula intră în vigoare din acest an
12:03 - Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu în fața Poliției Buftea: „Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești”
11:46 - Lionel Messi bate un nou record. Starul argentinian a înscris mai multe goluri din lovituri libere decât Pele
11:43 - Percheziții la firme de colectare a deșeurilor. Prejudiciu de 237 milioane de lei
11:41 - Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
11:26 - Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
11:16 - Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid