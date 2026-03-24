Cum se pregătește NATO pentru un posibil conflict în Marea Neagră

România devine scena celui mai amplu exercițiu naval al anului, Sea Shield. Este o demonstrație de forță și coordonare care implică peste 2.500 de militari din 12 țări aliate.

Forțe din Italia, Franța, Germania și Statele Unite se alătură militarilor români într-un scenariu clar și direct: respingerea unui atac venit dinspre Rusia, în Marea Neagră.

Exercițiul este structurat în două etape esențiale. În prima săptămână, trebuie să reziste și să respingă un atac simulat, iar în a doua etapă intervin trupele aliate pentru consolidarea apărării. Militarii repetă intens secvențe critice de luptă, de la neutralizarea minelor marine până la trageri reale pe mare. De asemenea, sunt exersate intervenții aeriene spectaculoase, în care elicopterele transportă trupe direct pe fregate.

De ce rămâne Marea Neagră un punct fierbinte pe harta securității

Marea Neagră continuă să fie o zonă tensionată, unde riscurile apar aproape săptămânal. Minele marine reprezintă un pericol constant pentru navigație și securitate.

În acest context fragil, exercițiile NATO capătă o miză și mai mare, fiind organizate în paralel cu discuții strategice între aliați privind securizarea unor rute critice, precum .

Ministrul Apărării Naționale a subliniat că România își poate aduce contribuția prin expertiză proprie, notează digi24.ro.