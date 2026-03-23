Acasa » Externe » Prima țară NATO care va desfășura drone în toate unitățile militare. Comandant: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”

Prima țară NATO care va desfășura drone în toate unitățile militare. Comandant: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”

Iulia Petcu
23 mart. 2026, 16:32
Prima țară NATO care va desfășura drone în toate unitățile militare. Comandant: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”
Drone Sursa foto: X / Defense of Ukraine
Cuprins
  1. De ce mizează Olanda pe drone
  2. Ce spune conducerea armatei despre această transformare
  3. Cum influențează conflictele recente această decizie

Olanda marchează o schimbare majoră în strategia sa militară, anunțând integrarea dronelor în toate unitățile de luptă ale armatei. Decizia vine pe fondul transformărilor accelerate ale războiului modern și al lecțiilor desprinse din conflictele recente.

De ce mizează Olanda pe drone

Autoritățile olandeze au decis să extindă utilizarea dronelor la nivelul întregii armate, într-un demers considerat fără precedent în cadrul NATO. Planul vizează nu doar operarea acestor tehnologii, ci și dezvoltarea unor capacități solide de contracarare a amenințărilor aeriene fără pilot.

În paralel, armata va începe din aprilie recrutarea a aproximativ 1.000 până la 1.200 de persoane, dedicate noilor structuri specializate, potrivit NL Times. Inițiativa reflectă o schimbare profundă de paradigmă, în care tehnologia devine esențială pentru eficiența operațională pe câmpul de luptă.

Ce spune conducerea armatei despre această transformare

Comandantul forțelor armate, Onno Eichelsheim, a subliniat importanța tot mai mare a dronelor în conflictele contemporane, evidențiind necesitatea unei adaptări continue a sistemelor militare existente.

„Este o interacțiune diferită. Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”, a declarat acesta, punctând schimbările rapide din domeniul apărării. Oficialul a precizat că Olanda devine astfel prima țară NATO care implementează o abordare atât de amplă în integrarea dronelor.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni televizate, unde Eichelsheim a explicat că decizia se bazează pe experiențele recente din Ucraina și Orientul Mijlociu. În aceste teatre de operațiuni, utilizarea dronelor a devenit un factor decisiv în desfășurarea luptelor.

Cum influențează conflictele recente această decizie

Experiența acumulată în războaiele recente a demonstrat că dronele pot schimba radical dinamica frontului, oferind avantaje decisive în recunoaștere și lovituri de precizie. În acest context, cooperarea strânsă cu industria de profil devine esențială pentru menținerea unui nivel tehnologic competitiv.

În același timp, Olanda și ceilalți aliați NATO și-au asumat creșterea semnificativă a bugetelor pentru apărare, stabilind o țintă ambițioasă de 5% din PIB. Pentru statul olandez, acest obiectiv ar însemna alocări de aproape 50 de miliarde de euro, relatează Adevărul.

