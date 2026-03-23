Miruță: „Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz". Ce angajament și-a asumat România (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 21:41
Radu Miruță (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Miruță: Există o serie de lucruri pe care România, ipotetic, le-ar putea face
  2. Miruță: Nu suntem în situația de a trimite soldați

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a declarat că „nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz”, ci „România și-a asumat să fie printre țările care stau la masa discuției pentru o soluție”. Ministrul a mai precizat că, dacă va fi nevoie, România are niște opțiuni de a ajuta, dar acestea sunt limitate, raportate la capacitățile sale, și a dat câteva exemple. „Că va face una, că va face două, că nu va face niciuna (…) se va decide în urma discuțiilor la care și România va lua parte”, a punctat ministrul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Miruță: Există o serie de lucruri pe care România, ipotetic, le-ar putea face

„Președintele României a declarat că România și-a asumat să fie printre țările care stau la masa discuției pentru o soluție în Strâmtoarea Ormus. Asta este declarația președintelui României. Că declarațiile sunt scoase din context, că oamenii vor să ducă lucruri într-o anumită direcție, mă rog, e legitim.

Este transparent și este responsabil pentru mine, ca ministru, să explic care sunt opțiunile prin care armata română, ipotetic, ar putea contribui, nu că s-a dus una dintre ele.

În primul rând, cele șase țări sau câte sunt cele care au anunțat inițial, trebuie să poarte aceste discuții pentru a face o listă de necesități și pentru a mapa aceste necesități cu capabilitățile fiecărei țări. Nu suntem acum acolo. Președintele României a spus că România intră în camera celor care o să discute despre aceste lucruri.

România are niște opțiuni limitate, raportate la capacitățile sale. România are ceva experiență dobândită pe deminare, România are ofițeri de stat major care pot contribui cu informații și cu analize, România are scafandri care sunt destul de performanți și și-au dovedit acest profesionalism la mare adâncime, România are acces la o serie de informații, de intelligence, care puse cap la cap pot să creeze o imagine mai clară asupra situațiilor în discuție.

România este conectată și la nivel de Minister al Apărări, probabil și la nivel de celelalte servicii secrete, cu parteneri internaționali. În baza unor memorandumuri, schimbă tot felul de informații. Se întâmplă asta în toate țările sănătoase la cap. Există o serie de lucruri pe care România, ipotetic, le-ar putea face.

Că va face una, că va face două, că nu va face niciuna, că va fi nevoie de aceste lucruri pe care le poate face România se va decide în urma discuțiilor la care și România va lua parte”, a declarat ministrul Apărării, pentru B1 TV.

Miruță: Nu suntem în situația de a trimite soldați

„Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz. Suntem în situația în care președintele României a spus că România este dispusă să stea la masă cu țările care consideră că există preocupare pentru ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz.

Și e bine că România nu este o țară izolată. E bine că România stă și intră în camera celor care iau decizii. Cum va arăta această decizie va trebui întâi să vedem care este analiza. Nu suntem în situația astăzi în care, din acea cameră, a reieșit o analiză, pentru ca această analiză să fie input pentru o decizie.

Unii ar vrea că România să fie izolată, unii ar vrea că România să facă lucruri în secret. A trecut epoca aia. România vorbește, România aduce argumente, România își asumă niște lucruri, România nu fuge de responsabilitate.

Nu există vreo discuție că România să trimită militar în Strâmtoarea Ormuz. Singura discuție astăzi pe masă este că România nu întoarce capul atunci când marile țări ale lumii analizează ce se întâmplă acolo și sunt preocupate de a identifica o soluție. Asta este poziția în care România se află astăzi”, a mai afirmat ministrul Radu Miruță.

