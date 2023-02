Exercițiul “Eagle Meda 23”: Sute de militari și blindate s-au antrenat, la Smârdan, pentru securizarea granițelor NATO din România

Aproximativ din cadrul grupului de luptă al NATO dislocat în România, cu Franța ca națiune-cadru, și elementul național de sprijin francez au desfășurat, în perioada 23 – 27 ianuarie, exercițiul cu trageri de luptă ,,EAGLE MEDA 23”, la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre Române, din localitatea Smârdan, județul Galați.

S-a vizat antrenarea forțelor din cadrul grupului de Luptă privind capacitatea rapidă de dislocare și executarea unei misiuni de luptă, într-un scenariu fictiv, în cadrul unei operațiuni NATO – Apărare colectivă, în conformitate cu articolul 5, desfășurate pe .

From 23 to 27 January, the soldiers of the Collective Defense Battle Group (CDBG) conducted a shooting exercise on the Smardan camp 🇷🇴

— French Forces in Romania (@FrForcesRomania)