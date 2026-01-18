B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
18 ian. 2026, 14:26
Cuprins
  1. De la inginerie la viața de nomad
  2. 65 de țări explorate, majoritatea cu propriul 4×4
  3. Primele locuri din top: Gabon și Islanda
  4. Țara care l-a cucerit definitiv: Argentina

Un vlogger din Australia, pasionat de călătorii și aventură, a vizitat până în prezent nu mai puțin de 65 de țări de pe cinci continente. Dintre toate destinațiile explorate, trei i-au rămas aproape de suflet, însă una singură l-a cucerit atât de mult încât a mărturisit că s-a gândit serios să se mute definitiv acolo.

De la inginerie la viața de nomad

Dan, un australian care a studiat ingineria, a luat o decizie radicală în urmă cu aproximativ 20 de ani. Deși avea un loc de muncă stabil și o carieră promițătoare în Canada, tânărul a simțit că rutina de birou nu îi oferă împlinirea dorită. Visul său era să trăiască „toate aventurile posibile, din lumea întreagă”, scrie Click.
Astfel, după ce a economisit o perioadă, Dan a renunțat la viața confortabilă și a pornit într-o călătorie care avea să îi schimbe complet existența. Prima destinație a fost Alaska, explorată la volanul unei mașini 4×4. Fascinat de experiență, a decis să continue drumul până în America de Sud.

65 de țări explorate, majoritatea cu propriul 4×4

Aceasta a fost doar începutul. Până în prezent, Dan a călătorit prin 65 de țări, dintre care 35 se află pe continentul african. Multe dintre aceste aventuri au fost făcute cu propriile vehicule 4×4, traversând zone izolate și sălbăticie pură.
„Mi-am condus propriile vehicule 4×4 prin 65 de țări de pe cinci continente. Nu-mi propun să vizitez fiecare țară de pe Pământ, dar îmi place să explorez și să ajung cât mai departe posibil”, a scris Dan în cartea sa, citat de Express.

Primele locuri din top: Gabon și Islanda

Întrebat care este țara preferată, primul răspuns al vloggerului a fost Gabon. Cunoscută drept „Ultimul Eden al Africii”, această țară din Africa de Vest l-a impresionat prin sălbăticia sa și prin ospitalitatea localnicilor.
„Este o țară incredibilă, cu oameni extrem de prietenoși, multă natură neexplorată și o faună spectaculoasă”, a declarat acesta.
Pe locul al doilea în preferințele sale se află Islanda, celebră pentru peisajele vulcanice, cascadele impresionante și activitatea geotermală. „Are de departe cele mai uimitoare peisaje pe care le-am văzut vreodată”, a spus Dan.

Țara care l-a cucerit definitiv: Argentina

În cele din urmă, vloggerul a dezvăluit că Argentina este locul care l-a impresionat cel mai mult. Atât de mult, încât a luat în calcul mutarea definitivă.
„Am iubit Argentina atât de mult încât m-am gândit serios să obțin rezidența”, a mărturisit el.
Argentina este cunoscută nu doar pentru fotbalul legendar și nume precum Diego Maradona, ci și pentru tango, cascadele Iguazu și moștenirea culturală impresionantă, reprezentată de autori precum Jorge Luis Borges.

