Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție

Adrian Teampău
13 nov. 2025, 10:03
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție
Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Planul roșu de intervenție activat în Olt
  2. Pompierii au evacuat 30 de persoane

Planul roșu de intervenție a fost activat de autoritățile din județul Olt după o explozie urmată de un incendiu, într-o garsonieră din orașul Balș. Două persoane au suferit arsuri.

Planul roșu de intervenție activat în Olt

Autorităţile din judeţul Olt au activat Planul Roşu de Intervenţie, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din orașul Balş. Potrivit salvatorilor, în urma acestui eveniment, două persoane au suferit arsuri, iar alte trei au avut atacuri de panică. Explozia a fost urmată de un incendiu, la o garsonieră situată la etajul trei al unui bloc din Balş.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţa. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, dar și de ambulanță.

„La nivelul judeţului Olt a fost activat Planul roşu de intervenţie, fiind mobilizate şase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) şi un post medical avansat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, au afirmat pompierii.

Pompierii au evacuat 30 de persoane

La ora transmiterii acestei ştiri, pompierii acţionează pentru stingerea incendiului şi pentru evacuarea locatarilor din blocul respectiv. După ce a fost activat Planul roșu de intervenție au fost trimise mai multe echipaje de salvare, la fața locului.

Concomitent cu intervenția pompierilor, sunt evacuate persoanele care locuiesc în imobil. De asemenea, au fost scoase din clădire mai multe butelii, pentru a preveni orice alte victime sau extinderea flăcărilor.

Până în acest moment au fost evacuate 30 de persoane. Este vorba  despre 25 de persoane fără probleme medicale, iar alte cinci care sunt asistate medical. Echipajele medicale acordă îngrijiri la fața locului, iar persoanele cu probleme medicale vor fi transportate la spital pentru evaluare suplimentară.

Știre în curs de actualizare.

