Pompierii bucureşteni intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbunit la o casă din , din București. Autoritățile au anunțat că intervin cu mai multe echipaje și .

Pompierii bucureșteni, intervenție în Sectorul 2

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incendiul a izbucnit la o casă cu etaj situată pe strada Intrarea Mieilor din Sectorul 2. Focul a cuprins întreaga locuință și există temeri că s-ar putea extinde. Fumul gros degajat de materialele care au luat foc se vede de la mai mulți kilometri distanță

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilităţi de propagare la o clădire învecinată”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov ( ).

Pompierii bucureșteni au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă. De asemenea, a fost trimisă o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime. ISU a trimis în zonă două echipaje SMURD și o autospecială de descarcerare.

Șase persoane au fost evacuate