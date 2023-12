Familia regală a primit colindători la Castelul de la Săvârșin. Tradiția se păstrează de 23 de ani (FOTO)

Castelul de la Săvârșin și-a deschis porțile, iar și principele Radu au primit colindători. Această tradiție s-a păstrat de 23 de ani, de când Regele Mihai s-a întors la castel, în iunie 2001.

Tradiție păstrată an de an

Familia Regală primește an de an colindători. În acest an, dubașii din Săvârșin au îmbrăcat straiele de sărbătoare și au mers la Castelul Majestăților Sale, informează

„Este o mândrie pentru noi, dar şi o mare bucurie să-i avem pe dubaşi aici. Sper că va continua această tradiţie”, a spus Majestatea Sa Margareta.



Familia Regală este prima la care este vestită nașterea lui Iisus Hristos.

„La fel ca în anii trecuţi, la final de an 2023, aşa cum s-a procedat şi până acum, am dus vestea naşterii domnului Nostru Iisus Hristos, la prima familie gospodara, la familia regală”, a declarat Ioan Vodicean, primarul din Săvârşin.

Repetițiile încep încă din postul Crăciunului

Colindătorii se pregătesc din timp pentru această mare zi și fac o serie de repetiții înainte de a da marea veste în sat.

„Am făcut repetiţii în fiecare zi, de când a început postul Crăciunului”, au transmis colindătorii.

Pentru a participa la tradiție, unii oameni vin de la sute de kilometri, doar pentru a le ura „sărbători fericite”