SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor

Un nou sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS arată că scena politică din România rămâne puternic polarizată, însă diferențele dintre principalele partide încep să se reducă. AUR se menține în fruntea intenției de vot, dar pierde din avans, în timp ce PSD și PNL înregistrează creșteri ușoare.

AUR conduce în sondaj, dar scade față de valurile anterioare

Potrivit datelor publicate în sondaj, AUR este cotat la 32% în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, rămânând principalul partid din preferințele electoratului. Totuși, formațiunea condusă de George Simion înregistrează o scădere față de sondajele anterioare, semn că ritmul de creștere s-a temperat.

arată că AUR continuă să capitalizeze nemulțumirea publică și neîncrederea în partidele tradiționale, însă presiunea guvernării și reașezarea alianțelor politice reduc din avantajul acumulat în ultimele luni.

PSD urcă la 20%, iar PNL ajunge la 16%

PSD reușește o ușoară revenire și ajunge la 20% în intenția de vot, consolidându-și poziția de principal partid de opoziție la AUR. Liberalii de la PNL cresc și ei la 16%, semn că partidul începe să recupereze o parte din electoratul pierdut în perioada tensiunilor interne și a crizei de guvernare.

Această evoluție sugerează o reechilibrare a scenei politice, în care partidele tradiționale încearcă să reducă distanța față de formațiunea suveranistă.

USR și UDMR rămân stabile, SOS și POT luptă pentru prag

USR este cotat la 12%, menținându-se într-o zonă de stabilitate electorală, în timp ce UDMR rămâne la 5%, prag suficient pentru reprezentarea parlamentară. SOS România și POT se află în continuare în zona incertă, cu procente care le obligă la o luptă strânsă pentru depășirea pragului electoral.

Încrederea în personalitățile politice

Niciuna dintre personalitățile testate nu depășește pragul de 35% în zona de încredere ridicată, ceea ce arată un climat general de neîncredere în clasa politică.

Călin Georgescu conduce clasamentul cu 32% încredere multă și foarte multă, urmat foarte aproape de Nicușor Dan, cu 31%. Ilie Bolojan este la 25%, iar George Simion la 23%.

, și Sorin Grindeanu sunt grupați în jurul pragului de 21%, în timp ce Hunor Kelemen, Diana Șoșoacă și Dominic Fritz înregistrează cele mai ridicate niveluri de neîncredere.

Metodologie sondaj

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1664 respondenți, populație adultă (18+), probabilist, multistadial și stratificat. Marja de eroare este de ±2,4% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 1 – 14 mai 2026.