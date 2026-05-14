Băsescu intervine în criza politică. România traversează una dintre cele mai complicate perioade din punct de vedere economic și politic, iar fostul președinte Traian Băsescu susține că soluțiile nu mai suportă amânare. Într-o intervenție telefonică în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, fostul șef al statului a vorbit despre deficitul bugetar, costurile uriașe ale împrumuturilor și criza politică ce blochează formarea unui guvern stabil.

În opinia sa, PSD și PNL trebuie să lase deoparte disputele politice și să revină rapid la , pentru că România nu își mai permite incertitudine.

Băsescu intervine în criza politică. De ce spune că situația economică a României este extrem de gravă

a atras atenția că presiunea financiară asupra bugetului a ajuns la un nivel alarmant, iar costurile generate de împrumuturile statului au devenit greu de susținut.

“În primul rând, trebuie să continuăm să ne reducem cheltuielile, dacă vrem să ne rezolvăm problemele de deficit, pentru că România nu mai poate suporta împrumuturile și costurile împrumuturilor. S-a ajuns să plătim dobânzi uriașe de peste un miliard de euro pe lună numai dobânzi. Deci am ajuns într-o situație extrem de dificilă.

Bunăstarea făcută de Nicu și Marcel o vedem acum, iar trompetiștii partidelor încearcă să ascundă responsabilitățile, dând vina ba pe Bolojan că a venit și a redus niște cheltuieli sau a mărit niște tarife. Oricum, este clar că și soluțiile lui Bolojan au fost departe a fi soluția corectă. Pe criză nu e cel mai inteligent lucru să mărești taxele și impozitele. Dar măcar ăsta a încercat să facă ceva.”, a spus Băsescu.

Băsescu intervine în criza politică. Ce reproșuri le aduce fostul președinte partidelor aflate la putere

Traian Băsescu a criticat dur actuala clasă politică, acuzând partidele care au condus țara că încearcă să evite responsabilitatea pentru situația actuală.

“Pe când și PSD-ul, și liberalii încearcă să dea vina pe cineva, oricine, numai ei care au fost la guvernare nu au responsabilitate.

De altfel, ce fac acum, refuzând să meargă la guvernare, să mențină coaliția, este un element de lașitate de cea mai joasă speță a unor partide. Au adus țara în situația în care au adus-o, iar acum pun niște condiții imposibile de guvernare.”, a mai adăugat fostul președinte.

Care este soluția propusă de Traian Băsescu pentru ieșirea din criză

Fostul șef al statului consideră că singura formulă viabilă este refacerea rapidă a coaliției dintre PSD și PNL, conform protocolului deja convenit între cele două formațiuni.

“Soluția corectă este ca PSD-ul și PNL-ul să respecte protocolul pe care l-au semnat, să treacă imediat la guvernare. Înțeleg sensibilitățile, nu merita, dar așa s-a întâmplat. Bolojan a avut o moțiune de cenzură, a pierdut-o să înțeleagă că ăsta-i jocul democratic și să stimuleze PNL-ul să facă o altă propunere de premier dintre liberalii care nu pot acuzați de PSD-iști, știi? Că au și categoria asta.

Nu există altă variantă credibilă. Nu există altă variantă cu care să poți guverna România într-o situație de criză. Deci și domnul Bolojan trebuie să înțeleagă că PNL-ul trebuie să revină la guvernare împreună cu PSD-ul, în condițiile în care nici Grindeanu n-are ce căuta în funcția de prim-ministru și nici domnia sa.”, a mai adăugat Traian Băsescu,

Băsescu intervine în criza politică. Ce spune Băsescu despre varianta unei noi nominalizări pentru Ilie Bolojan

Fostul președinte consideră că readucerea aceluiași nume pentru funcția de premier, după pierderea unei moțiuni de cenzură, ar transmite un mesaj greșit în raport cu Parlamentul.

“Domnia sa, gândiți-vă și politic, după ce ai pierdut o moțiune cu 281 de voturi, cum se gândește cineva că într-o țară democratică te poți duce cu același candidat la o nouă reînvestire. Păi ce faci din Parlament? O maimuță care când îți arată fundul, când îți arată burta. Știi? Nu se poate să ceri Parlamentului, după ce te-a picat cu 281 de voturi, să te voteze după câteva zile din nou.”, a mai explicat el.

De ce respinge fostul președinte ideea unui guvern de tehnocrați

În evaluarea lui Traian Băsescu, România are nevoie de un executiv cu sprijin politic solid, mai ales în contextul obligațiilor asumate prin PNRR și al proiectelor strategice.

“Deci trebuie luată cu realism situația politică, cele două partide trebuie să înțeleagă că nu există variantă politică suficient de solidă care să poată tracta România din groapa în care se află și, mai ales, să poată să ducă la îndeplinire toate condițiile pentru programul SAFE dedicat dotării armatei și PNRR, unde riscăm pierderi foarte mari.

Aș trage o concluzie. Nu există altă variantă decât revenirea la guvernare în coaliția care a fost. Nu au de ce să lungească timpul pentru că pur și simplu au un protocol negociat, deci îl aplică. Până în aprilie la anul va fi premier liberal, din aprilie va fi premier PSD-ist și condițiile care le-au scris acolo în protocolul lor.

Deci ei pot intra mâine la guvernare în baza protocolului pe care l-au luat. Nu este permis să facă jocuri de orgolii. În politică, în momentul când ai de ales între orgoliul unor partide sau a unor politicieni și interesul național, opțiunea nu poate fi decât să servești interesul național. Ori interesul național este că trebuie să avem guvern solid acum.

Teoria cu guverne de tehnocrați e inimaginabilă. O țară în criză, să-i dai guvern de tehnocrați, te ia râsul. Cine se uită la tehnocrații ăia din partide, că au nevoie de susținere în Parlament.”, a conchis Băsescu.