Șoferii români care circulă prin Bulgaria trebuie să respecte regulile privind taxele de drum. avertizează că lipsa unei viniete valabile poate duce la amenzi aplicate pe loc. Chiar dacă taxa este achitată ulterior, sancțiunea primită nu va fi anulată.

Cei care aleg să călătorească cu autoturismul personal trebuie să verifice cu atenție toate actele înainte de plecare. Este obligatoriu să aibă la ei permisul de conducere valabil, certificatul de înmatriculare, asigurarea internațională Carte Verde și vinieta electronică. Totodată, mașinile trebuie să fie echipate conform legislației bulgare cu triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, extinctor și trusă medicală. O altă regulă importantă este folosirea fazei scurte pe toată durata deplasării, inclusiv pe timpul zilei.

Cetățenii români pot călători în Bulgaria pe baza cărții de identitate sau a pașaportului aflat în perioada de valabilitate. Autoritățile acceptă atât pașaportul simplu și electronic, cât și pașaportul temporar. În cazul minorilor, certificatul de naștere nu este suficient pentru trecerea frontierei.

MAE recomandă șoferilor să aibă asupra lor în original și să evite deplasarea pe baza unor documente provizorii. Autoritățile bulgare pot reține vehiculul și plăcuțele de înmatriculare dacă există probleme legate de acte, iar verificările pot dura până la 72 de ore, notează cancan.ro.

Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026 și cum poate fi cumpărată

Șoferii care vor circula prin Bulgaria în 2026 trebuie să se pregătească pentru noile tarife ale vinietelor electronice. Autoritățile bulgare au anunțat că, începând cu 1 ianuarie, toate prețurile vor fi afișate atât în leva, cât și în euro.

Pentru autoturismele de până la 3,5 tone, cea mai accesibilă variantă este , care costă 4,09 euro, echivalentul a 8 leva. Aceasta este valabilă 24 de ore de la activare și va fi disponibilă din 3 februarie 2026. Există și opțiunea unei viniete de weekend, la prețul de 5,11 euro sau 10 leva, valabilă de vineri la prânz până duminică seara.

Cei care călătoresc mai des pot alege vinieta săptămânală, care costă 7,67 euro, sau varianta lunară, la 15,34 euro. Pentru trei luni, tariful ajunge la 27,61 euro, iar abonamentul anual costă 49,60 euro, adică 97 de leva.

Pentru autocare, microbuze și camioane de peste 3,5 tone se aplică sistemul electronic e-Toll, unde taxa este calculată în funcție de distanța parcursă.

Vinieta necesară pentru circulația în Bulgaria poate fi cumpărată online, prin transfer bancar sau de la automatele BGTOLL. Autoritățile recomandă șoferilor să o achiziționeze înainte de a intra pe drumurile naționale cu taxă, pentru a evita sancțiunile.

Circulația fără o vinietă valabilă poate aduce o taxă compensatorie aplicată direct pentru utilizarea neautorizată a rețelei rutiere cu plată.