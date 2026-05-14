Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă

Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 18:16
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Iranul spune că accesul prin Strâmtoarea Hormuz este permis doar în anumite condiții
  2. SUA și Iranul continuă schimbul de acuzații
  3. Riscul unui nou conflict militar rămâne ridicat

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Statele Unite sunt responsabile pentru blocajele din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Oficialul iranian a susținut, într-un interviu acordat televiziunii de stat Press TV în marja reuniunii miniștrilor de Externe din cadrul BRICS, că traficul naval este afectat în principal de măsurile și intervențiile americane din regiune, informează dpa, citat de către Agerpres.

Iranul spune că accesul prin Strâmtoarea Hormuz este permis doar în anumite condiții

Potrivit lui Abbas Araghchi, navele comerciale pot tranzita în continuare Strâmtoarea Hormuz, însă doar dacă respectă regulile impuse de forțele navale iraniene și coordonează trecerea cu autoritățile de la Teheran.

Declarațiile vin într-o situație extrem de tensionantă în regiune, după ce Iranul a preluat controlul asupra zonei maritime la scurt timp după izbucnirea conflictului din februarie. În ultimele luni, mai multe incidente, verificări și atacuri asupra navelor au afectat grav circulația în această rută strategică.

Strâmtoarea Hormuz este considerată una dintre cele mai importante căi maritime pentru comerțul global cu energie, iar blocajele au contribuit la creșterea prețurilor la petrol și combustibili pe piețele internaționale.

SUA și Iranul continuă schimbul de acuzații

Oficialii iranieni susțin că măsurile adoptate de Washington reprezintă o „blocadă ilegală”, în timp ce experți în drept internațional consideră că taxele și condițiile impuse de Iran pentru tranzit încalcă libertatea de navigație.

În luna aprilie, administrația condusă de Donald Trump a anunțat o blocadă navală asupra transporturilor către și dinspre porturile iraniene, încercând să limiteze veniturile din exporturile de petrol ale Teheranului.

Ulterior, liderul american a încercat să redeschidă ruta maritimă printr-o operațiune militară denumită „Operation Freedom”, însă intervenția a fost oprită după doar două zile, pe fondul negocierilor diplomatice.

Riscul unui nou conflict militar rămâne ridicat

Deși în regiune există oficial un armistițiu din luna aprilie, tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate. În ultimele săptămâni au fost raportate noi incidente și schimburi de focuri între forțele iraniene și cele americane.

19:51 - Papa Leon, reacție dură după explozia cheltuielilor militare din Europa: „Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa”
19:42 - Cu cine împărțea Bolojan, „pe un șervețel și cu un pix”, banii din fondul de rezervă. Acuzațiile aduse de liderul senatorilor PSD
19:38 - Jennifer Lopez și Brett Goldstein, „chimie instantanee” pe platoul Netflix. Cum s-a transformat relația de pe ecran în atracția centrală a filmului
19:07 - Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
19:03 - Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
18:58 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
18:43 - Braconieri prinși pe Dunăre după o acțiune a Gărzii de Coastă. Ce au descoperit aceștia
18:33 - Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
18:27 - Noi reguli pentru șoferii români care merg în Bulgaria în 2026. Cât costă vinieta și ce nu trebuie să lipsească din mașină
18:19 - SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor