Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Statele Unite sunt responsabile pentru blocajele din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Oficialul iranian a susținut, într-un interviu acordat televiziunii de stat Press TV în marja reuniunii miniștrilor de Externe din cadrul BRICS, că traficul naval este afectat în principal de măsurile și intervențiile americane din regiune, informează dpa, citat de către .

Iranul spune că accesul prin Strâmtoarea Hormuz este permis doar în anumite condiții

Potrivit lui Abbas Araghchi, navele comerciale pot tranzita în continuare Strâmtoarea Hormuz, însă doar dacă respectă regulile impuse de forțele navale iraniene și coordonează trecerea cu autoritățile de la .

Declarațiile vin într-o situație extrem de tensionantă în regiune, după ce Iranul a preluat controlul asupra zonei maritime la scurt timp după izbucnirea conflictului din februarie. În ultimele luni, mai multe incidente, verificări și atacuri asupra navelor au afectat grav circulația în această rută strategică.

Strâmtoarea Hormuz este considerată una dintre cele mai importante căi pentru comerțul global cu energie, iar blocajele au contribuit la creșterea prețurilor la petrol și combustibili pe piețele internaționale.

SUA și Iranul continuă schimbul de acuzații

Oficialii iranieni susțin că măsurile adoptate de Washington reprezintă o „blocadă ilegală”, în timp ce experți în drept internațional consideră că taxele și condițiile impuse de Iran pentru tranzit încalcă libertatea de navigație.

În luna aprilie, administrația condusă de Donald Trump a anunțat o blocadă navală asupra transporturilor către și dinspre porturile iraniene, încercând să limiteze veniturile din exporturile de petrol ale Teheranului.

Ulterior, liderul american a încercat să redeschidă ruta maritimă printr-o operațiune militară denumită „Operation Freedom”, însă intervenția a fost oprită după doar două zile, pe fondul negocierilor diplomatice.

Riscul unui nou conflict militar rămâne ridicat

Deși în regiune există oficial un armistițiu din luna aprilie, tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate. În ultimele săptămâni au fost raportate noi incidente și schimburi de focuri între forțele iraniene și cele americane.