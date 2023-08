„Faţa era desfigurată total, nu se mai cunoştea nimic”. Noi informații în cazul crimei din Mangalia (VIDEO)

Tânăra de 18 ani care și-a ucis prietena într-un parc din Mangalia, după o criză de nervi, a fost adusă de polițiști în fața procurorilor. A recunoscut totul și a fost arestată, informează B1 TV.

Cum a fost descoperit trupul fetei ucise în Mangalia

Trupul neînsuflețit al fetei de doar 18 ani în jurul orei 5 dimineața, într-un parc din Mangalia, de către un bărbat care mergea la pescuit. Acesta susține că a găsit victima desfigurată și ghemuită sub o bancă.

Împreună cu alte trei persoane din parc, cel care a gasit-o pe victimă a chemat ambulanța, iar medicii legiști au confirmat că trupul neînsuflețit prezenta urme de violență, dar și că zăcea în parc de aproximativ cinci ore. Inițial anchetatorii luaseră în calcul inclusiv varianta unei agresiuni sexuale.

„Am zis că e un caine, m-am speriat prima oară și. apoi când am văzut că e o ființă umană, am dat s-o trezesc, am zis că e drogata, cine știe… N-a miscat deloc.

Era chircita, era în forma în care a bagat-o, n-avea mai mult de 1.80, era înghesuită acolo.

Și la față era desfigurată toată, deci nu mai recunoșteai nimic”, a spus bărbatul.

Principalul suspect al crimei, o tânără tot de 18 ani

În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit că fata avea vârsta de 18 ani și era din județul Vaslui. Principalul suspect al crimei este o fată de aceeași vârstă, care este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor, precizeză Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Surse afirmă că victima și atacatoarea erau colege de serviciu și de cameră, cele două fiind cameriste la un hotel din Saturn.

Iar motivul conflictului ar fi faptul că victima își înșela iubitul, iar autoarea crimei nu ar mai fi vrut să mintă în continuare pentru ea.

Anchetatorii încearcă acum să afle cine i-a fost complice tinerei. Camerele de supraveghere au surprins doi indivizi, cu feţele acoperite, care

Acesta este al treilea caz grav înregistrat în ultima săptămână în țară, după cele din Piatra Neamț și București.