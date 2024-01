Federația Hipocrat se alătură Sanitas și începe strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale: „Răspundem apelului la unitate deoarece revendicările sunt comune pentru toți salariații din sănătate”

Federația Hipocrat a anunțat că se solidarizează cu Federația Sanitas și începe și ea strângerea de semnături, în rândul angajaților afiliați ei, pentru declanșarea grevei generale. Hipocrat a transmis că problemele sunt aceleași în tot sectorul sanitar, deci e necesar ca „solidaritatea mișcarii sindicale să sporească”.

Încă un sindicat din Sănătate strânge semnături pentru declanșarea grevei generale

„Federatia Sindicala Hipocrat din Romania, motivata de situatia dificila cu care se confrunta salariatii din sanatate, generata de scaderea puterii de cumparare si implicit a nivelului de trai, considera ca este momentul sa initieze procedurile de declansare a grevei generale si sa se alature miscarilor de protest din sanatate si asistenta sociala.

Raspundem apelului la unitate, lansat de Federatia Sanitas din Romania deoarece revendicarile sunt comune pentru toti salariatii din sanatate”, a transmis Federația Hipocrat,

Aceasta a acuzat apoi faptul că Legea salarizării a fost aplicată discriminatoriu, astfel încât unii angajați din sector au în continuare salarii foarte mici, și faptul că nu sunt luați în seamă de guvernanți.

„Ne dorim ca solidaritatea miscarii sindicale sa sporeasca puterea de actiune, in speranta ca factorii politici vor intelege ca salariatii solicita in primul rand o crestere salariala decenta.

Suntem profund nemultumiti de modul de dialogare cu factorii decidenti si de impactul social generat de aplicarea discriminatorie a legii salarizarii in sectorul sanitar in ultimii ani, in special pentru personalul cu salariile cele mai mici.

Intreg personalul din sistemul de sanatate, afiliat Federatiei Hipocrat din Romania, demareaza actiunea de strangere de semnaturi in vederea organizarii grevei generale.

Impreuna suntem mai puternici!”, a mai transmis Federația Hipocrat.

Sanitas se pregătește de greva generală

Amintim că Federația Sanitas a anunțat că a demarat strângerea de semnături în rândul angajaților afiliați ei pentru declanșarea grevei generale. Sindicaliștii se plâng de , chiar și după deblocarea câtorva mii de posturi vacante, dar și de discriminările salariale din sistem.

Mircea Ciocan, vicepreședinte Sanitas, pentru B1 TV, că un procent de e „un minim obligatoriu”.

Ciocan a mai spus că Guvernul a făcut „prea puțin, prea puțin” și în ceea ce privește deblocarea posturilor vacante: „Necesarul real în sistemul medical doar e undeva la 30.000. S-au deblocat undeva la o pătrime din necesarul real, în contextul în care personalul lucrează în condiții de stres, surmenaj cauzat de multele ore suplimentare pe care trebuie să le facă din cauza lipsei de personal. Orele suplimentare nici nu pot fi plătite în plus din cauza Ordoanței trenuleț. Acești oameni sunt practic la pragul epuizării”.