Cum s-au afișat Regina Camilla și Melania Trump în fața invitaților la dineu de stat

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 19:05
sursă foto: X/ Reuters
Cuprins
  1. Ce stiluri vestimentare au abordat pentru dineul oficial Regina Camilla și Melania Trump
  2. Ce ținute au ales cele două pentru a doua zi 
  3. Ce semnificație a avut vizita oficială

Regina Camilla și Melania Trump au atras toate privirile la dineul de stat de la Casa Albă. Cele două doamne au ales să-și asorteze ținutele pe parcursul zilelor.

Ce stiluri vestimentare au abordat pentru dineul oficial Regina Camilla și Melania Trump

Vizita de stat a Regelui Charles al III-lea în Statele Unite a adus în prim-plan nu doar diplomația, ci și un duel al eleganței între gazdă și invitata de onoare. La dineul organizat la Casa Albă, cele două au ales să poarte rochii roz, adaptate stilului propriu.

Într-una dintre zile, Melania Trump a purtat o rochie spectaculoasă din mătase roz pal, semnată de casa de modă Christian Dior, pe care a completat-o cu mănuși lungi din piele întoarsă. Regina Camilla a preferat o nuanță mai intensă de roz-magenta, purtând o rochie creată de Fiona Clare și accesorizată cu bijuterii valoroase din ametist și diamante.

Ce ținute au ales cele două pentru a doua zi 

Interesant este că aceasta a fost a doua zi consecutivă în care cele două au ales culori similare pentru aparițiile lor publice. La sosirea cuplului regal în Statele Unite, atât regina, cât și soția lui Donald Trump au mizat pe alb.

Prima-doamnă a optat pentru un compleu elegant de la Ralph Lauren, asortat cu o pălărie din paie, în timp ce regina a ales o ținută clasică, păstrând linia care o caracterizează, scrie Libertatea.

Această coincidență vestimentară a fost rapid remarcată de jurnaliștii de modă, fiind interpretată ca un gest de curtoazie și armonie vizuală între cele două părți.

Ce semnificație a avut vizita oficială

Pe lângă atenția acordată vestimentației, evenimentul a marcat un moment istoric important pentru relațiile internaționale. Aceasta a fost prima vizită oficială a Regelui Charles al III-lea în Statele Unite de când a urcat pe tron, în anul 2022.

Programul a fost unul dens, incluzând întâlniri private la Casa Albă, dar și un discurs susținut de monarh în fața Congresului american.

Atât regele, cât și președintele Donald Trump au subliniat importanța legăturii dintre cele două țări, contextul fiind unul special, având în vedere apropierea aniversării a 250 de ani de la independența Americii.

