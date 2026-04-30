Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 19:40
Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
Cuprins
  1. Descoperirea făcută de DIICOT
  2. Unde trebuia să ajungă heroina
  3. Cum a fost capturat suspectul în urma anchetei

Descoperirea făcută de DIICOT a scos la iveală un transport de peste 200 de kilograme de heroină. Substanțele erau ascunse într-un container cu condimente sosit în Portul Constanța.

Descoperirea făcută de DIICOT

Anchetatorii au stabilit că un cetățean turc în vârstă de 45 de ani a adus stupefiantele din Iran folosind un paravan comercial pentru a nu atrage atenția.

Acesta a expediat un container care, în actele oficiale, figura ca fiind încărcat cu turmeric, ghimbir și scorțișoară, însă în realitate marfa conținea aproximativ 202 kilograme de heroină.

Substanțele au fost descărcate în Portul Constanța Nord și depozitate într-un terminal, dar întreaga cantitate a fost rapid identificată și indisponibilizată de autorități.

Unde trebuia să ajungă heroina

Planul traficantului era ca drogurile să tranziteze România și să ajungă pe piața neagră din Amsterdam, însă operațiunea a eșuat înainte de a fi finalizată.

Inculpatul nu a reușit să găsească persoane care să îl ajute cu logistica și nici nu a putut întocmi documentele necesare pentru export, deoarece actele pentru „condimente” erau neconforme. Într-o tentativă de a scăpa de răspundere, bărbatul a susținut că vânduse firma implicată unui cetățean bulgar, încercând astfel să se distanțeze de descoperirea făcută de DIICOT.

sursă foto: DIICOT

Cum a fost capturat suspectul în urma anchetei

După ce nu a reușit să scoată marfa din port, bărbatul a părăsit România și s-a refugiat în Germania, unde avea rezidența.

În urma cooperării judiciare internaționale dintre procurorii români și autoritățile din Passau, suspectul a fost oprit în trafic pe teritoriul german. Polițiștii au descoperit în mașina acestuia alte trei kilograme de heroină, fapt ce a dus la arestarea sa imediată.

În prezent, acesta este încarcerat în Germania, fiind cercetat atât pentru faptele de acolo, cât și pentru traficul de mare risc scos la lumină de descoperirea făcută de DIICOT.

sursă foto: DIICOT
