Acasa » Eveniment » Miruță, după controlul la Metrorex: Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații / Între a întrerupe combinațiile și a crește prețul biletelor, au ales să crească prețul (VIDEO)

Ana Beatrice
30 apr. 2026, 19:40
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
  Ce spune Radu Miruță despre creșterea prețului la metrou
  Cum explică neregulile legate de facturi și veniturile sindicatului
  De ce generează pierderi de milioane parcarea de la Străulești

Radu Miruță a declarat joi, într-o intervenție la B1 TV, că în urma unui control efectuat la Metrorex au fost descoperite nereguli financiare grave.

În emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, oficialul a vorbit despre pierderi de zeci de milioane de lei, contracte gestionate netransparent și venituri neîncasate. Acesta a susținut că problemele din sistem țin mai degrabă de administrare defectuoasă decât de lipsa fondurilor.

Ce spune Radu Miruță despre creșterea prețului la metrou

„Eu vă spun, fără să exagerez, mă consider un om credincios. Dar nu știam dacă să încep să fac cruce cu stânga sau cu dreapta. La modul cel mai serios cu putință. Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații. Am început foarte sumar pentru a da un răspuns și oamenilor, și colegilor dumneavoastră din presă despre această decizie de creștere atât de abruptă a prețului biletului la metrou. Și am zis să văd cum stau datele financiare. O fi avut și oamenii ăia dinainte vreo justificare.

Situația este una extraordinar de clară. Între a întrerupe combinațiile de acolo și a crește prețul biletelor, au acceptat să crească prețul biletelor. Suma obținută din creșterea de la 5 la 7 lei, care de mâine nu mai intră în vigoare, era 59 de milioane de lei. Și eu am zis: hai să vedem, poate o fi prin altă parte de economisit, astfel încât să punem banii ăștia, că or avea oamenii nevoie. La prima verificare au 60 de miliarde dintr-un singur contract, o singură factură, care este pentru penalități, adică poți executa, pentru care n-au făcut nici măcar pașii de a emite factura respectivă la timp.”, a declarat ministrul Apărării.

Cum explică neregulile legate de facturi și veniturile sindicatului

„Au emis factura după un raport al corpului de control, la nouă luni de când ar fi trebuit să o emită și nici n-au făcut pașii ca după aceea să încaseze banii. Adițional, sindicatul încasează bani de pe închirierea bazei sportive, și nu-s bani puțini, fără să aibă dreptul să închirieze baza. (…) Este o situație cu spațiile comerciale din zona stațiilor de metrou. Eu nu spun să ne întoarcem la abordarea anilor trecuți, în care efectiv erau gherete printre care nu se mai puteau mișca oamenii și blocau accesul sau, mă rog, ieșirea în caz de incendiu.

Domnul Drulă le-a scos de acolo și bine a făcut. Dar eu cred că nu trebuie să rămână spațiile acelea goale. Se poate face o analiză despre unde pot fi puse, în ce condiții, cum să arate. Este un mod de a face bani acolo. La metrou este o modalitate foarte bună de a face publicitate. Se vând foarte scump zonele în care să faci publicitate. N-au făcut nicio licitație. Cine avea ochii mai frumoși și scria pe WhatsApp un mesaj, i se dădea câte un spațiu acolo.”, a spus Radu Miruță.

De ce generează pierderi de milioane parcarea de la Străulești

„E o parcare la Străulești, unde gândirea era ca oamenii să-și lase mașina și să ia metroul de pe noua magistrală pentru a intra în București. Cheltuiește 4 milioane de lei pierderi. Pierderea acelei parcări, dintr-o administrație proastă, este de 4 milioane de lei pe an. Merg mai departe. Care e logica de business din spate? Ca din două, trei căutări să aflu că, de fapt, cel care administrează parcarea respectivă este soțul doamnei director.

Bine, hai la doamna director să vedem care sunt indicatorii financiari, care sunt indicatorii de management, că este un contract de mandat. Indicatorii financiari sunt menționați. Deci, ca să înțelegem un pic cei care ne urmăresc: după ce semnează un contract de management, se negociază indicatori. În companiile pe care le-am verificat de pe la Ministerul Economiei era o glumă de indicatori. Erau de la început impuși unii foarte jos, ca să fie foarte ușor de îndeplinit.

Aici era la fel, dar aici nici aceia nu erau respectați. Și este o notificare scrisă prin care corpul de control spune că nu s-au respectat acei indicatori financiari. Conform legii, în secunda doi, Consiliul de Administrație are bază să demită directorul. N-a făcut asta. Am trimis corpul de control la Consiliul de administrație pentru a vedea ce face cu nerespectarea acestor indicatori. Deci acolo unde deschizi becul, mă rog, să nu-l parafrazez pe domnul prim-ministru, găsești câte o problemă.”, a mai transmis Miruță.

Citește și...
Declarații controversate ale unui medic ginecolog: „Peste 70% dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva". Cum reacționează Colegiul Medicilor din România
Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
Bugetul Primăriei Capitalei 2026. Cum sunt împărțiți cei 8 miliarde de lei și ce investiții sunt anunțate
Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale
Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii
Libertatea bate stabilitatea. Munca flexibilă devine alegerea dominantă a românilor: 92% vor control asupra programului
Șoc pentru părinți! Cât a ajuns să coste banchetul de final de gimnaziu și liceu. Sumele sar de 1.700 de lei pentru un singur elev
Gestul unui botoșănean a costat scump. Amendă usturătoare după ce și-a abandonat câinele pe marginea drumului
Cum arată estetica medicală în 2026 și ce aduce nou Doctor SKiN Titan
Ce poți face în București de 1 Mai: Festivaluri, plimbări pe Dâmbovița cu caiacul și multe concerte. Vezi lista completă cu evenimente
20:13 - Cercetătorii americani vor să readucă la viață un animal dispărut de peste două sute de ani
20:11 - Șoc meteo în România! Cea mai rece zi de 30 aprilie din ultimele decenii, cu ninsori abundente și troiene de până la 3 metri
20:00 - Declarații controversate ale unui medic ginecolog: „Peste 70% dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva”. Cum reacționează Colegiul Medicilor din România
19:40 - Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
19:17 - Ministrul Economiei le cere românilor să aleagă vacanțele în țară pentru a sprijini turismul. Cum poate această decizie să susțină economia locală
19:05 - Cum s-au afișat Regina Camilla și Melania Trump în fața invitaților la dineu de stat
18:43 - Bugetul Primăriei Capitalei 2026. Cum sunt împărțiți cei 8 miliarde de lei și ce investiții sunt anunțate
18:34 - Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale
18:32 - Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!”
18:11 - Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii