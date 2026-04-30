„Eu vă spun, fără să exagerez, mă consider un om credincios. Dar nu știam dacă să încep să fac cruce cu stânga sau cu dreapta. La modul cel mai serios cu putință. Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații. Am început foarte sumar pentru a da un răspuns și oamenilor, și colegilor dumneavoastră din presă despre această decizie de creștere atât de abruptă a prețului biletului la metrou. Și am zis să văd cum stau datele financiare. O fi avut și oamenii ăia dinainte vreo justificare.

Situația este una extraordinar de clară. Între a întrerupe combinațiile de acolo și a crește prețul biletelor, au acceptat să crească prețul biletelor. Suma obținută din creșterea de la 5 la 7 lei, care de mâine nu mai intră în vigoare, era 59 de milioane de lei. Și eu am zis: hai să vedem, poate o fi prin altă parte de economisit, astfel încât să punem banii ăștia, că or avea oamenii nevoie. La prima verificare au 60 de miliarde dintr-un singur contract, o singură factură, care este pentru penalități, adică poți executa, pentru care n-au făcut nici măcar pașii de a emite factura respectivă la timp.”, a declarat ministrul Apărării.

Cum explică neregulile legate de facturi și veniturile sindicatului

„Au emis factura după un raport al corpului de control, la nouă luni de când ar fi trebuit să o emită și nici n-au făcut pașii ca după aceea să încaseze banii. Adițional, sindicatul încasează bani de pe închirierea bazei sportive, și nu-s bani puțini, fără să aibă dreptul să închirieze baza. (…) Este o situație cu spațiile comerciale din zona stațiilor de metrou. Eu nu spun să ne întoarcem la abordarea anilor trecuți, în care efectiv erau gherete printre care nu se mai puteau mișca oamenii și blocau accesul sau, mă rog, ieșirea în caz de incendiu.

Domnul Drulă le-a scos de acolo și bine a făcut. Dar eu cred că nu trebuie să rămână spațiile acelea goale. Se poate face o analiză despre unde pot fi puse, în ce condiții, cum să arate. Este un mod de a face bani acolo. La metrou este o modalitate foarte bună de a face publicitate. Se vând foarte scump zonele în care să faci publicitate. N-au făcut nicio licitație. Cine avea ochii mai frumoși și scria pe WhatsApp un mesaj, i se dădea câte un spațiu acolo.”, a spus Radu Miruță.

De ce generează pierderi de milioane parcarea de la Străulești

„E o parcare la Străulești, unde gândirea era ca oamenii să-și lase mașina și să ia metroul de pe noua magistrală pentru a intra în București. Cheltuiește 4 milioane de lei pierderi. Pierderea acelei parcări, dintr-o administrație proastă, este de 4 milioane de lei pe an. Merg mai departe. Care e logica de business din spate? Ca din două, trei căutări să aflu că, de fapt, cel care administrează parcarea respectivă este soțul doamnei director.

Bine, hai la doamna director să vedem care sunt indicatorii financiari, care sunt indicatorii de management, că este un contract de mandat. Indicatorii financiari sunt menționați. Deci, ca să înțelegem un pic cei care ne urmăresc: după ce semnează un contract de management, se negociază indicatori. În companiile pe care le-am verificat de pe la era o glumă de indicatori. Erau de la început impuși unii foarte jos, ca să fie foarte ușor de îndeplinit.

Aici era la fel, dar aici nici aceia nu erau respectați. Și este o notificare scrisă prin care corpul de control spune că nu s-au respectat acei indicatori financiari. Conform legii, în secunda doi, Consiliul de Administrație are bază să demită directorul. N-a făcut asta. Am trimis corpul de control la Consiliul de administrație pentru a vedea ce face cu nerespectarea acestor indicatori. Deci acolo unde deschizi becul, mă rog, să nu-l parafrazez pe domnul prim-ministru, găsești câte o problemă.”, a mai transmis Miruță.