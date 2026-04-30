Iulia Petcu
30 apr. 2026, 19:17
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce insistă ministrul asupra vacanțelor în România
  2. Ce îi lipsește turismului românesc pentru a deveni competitiv
  3. Cum arată situația actuală de pe litoral
  4. Ce soluții propune ministerul pentru perioada următoare

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a lansat un apel direct către români și le cere să își petreacă vacanțele în țară. Mesajul vine într-un context economic complicat, în care turismul local resimte presiuni tot mai mari și are nevoie de sprijin.

De ce insistă ministrul asupra vacanțelor în România

Irineu Darău susține că alegerea unei vacanțe pe litoralul românesc sau în alte zone interne poate deveni un gest concret de sprijin pentru antreprenorii locali. El leagă această opțiune de contextul economic global dificil, care afectează inclusiv consumul și activitatea din turism.

„Toată lumea ştie că trăim nişte ani destul de complicaţi din punct de vedere economic şi nu doar în România, în toată lumea, cred că putem face un bine antreprenorilor, un bine bunăstării noastre, a tuturor, dacă alegem mai mult decât în alţi ani să ne petrecem vacanţele în România”, a spus Irinel Darău.

Ministrul nu evită criticile și recunoaște că oferta turistică internă are încă puncte slabe, însă consideră că situația actuală justifică un efort colectiv. „Nu înseamnă că totul e perfect în România, în destinaţiile de la noi, dar putem face acest efort, pentru că sunt nişte ani grei pentru turism şi din prisma taxelor, dar şi din prisma scăderii consumului”, a continuat ministrul Economiei.

Ce îi lipsește turismului românesc pentru a deveni competitiv

Oficialul atrage atenția că România dispune de resurse turistice consistente, dar nu reușește să le valorifice suficient în fața turiștilor străini. El consideră că este nevoie de un marketing turistic mai bine finanțat, realizat profesionist și coordonat eficient prin intermediul Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) la nivel național și local, scrie Libertatea.

„Cred că trebuie să facem marketing turistic mai mult, mai profesionist şi ideal mai integrat prin OMD-ul naţional şi prin OMD-urile locale. Lucrăm la aceste lucruri, pentru că potenţialul ţării noastre de a atrage turişti străini este foarte mare. Îndemn din nou românii să aleagă litoralul românesc, să aleagă destinaţiile din România, pentru că aşa ţinem antreprenorii în viaţă, în nişte ani mai grei economic”, a transmis Irinel Darău.

Pe lângă promovare, ministrul indică o problemă frecventă în multe stațiuni, unde oferta de activități rămâne limitată și insuficient diversificată. „Avem această problemă că uneori, în jurul destinațiilor turistice, nu se întâmplă suficient de multe lucruri”, a adăugat ministrul.

Cum arată situația actuală de pe litoral

În ciuda percepțiilor negative vehiculate în spațiul public, Irineu Darău respinge scenariile alarmiste legate de pregătirea sezonului estival. El afirmă că procesul de închiriere a plajelor s-a desfășurat la un nivel considerat acceptabil, fără blocaje majore.

Ministrul spune că a preluat deja reacțiile venite din industrie și încearcă să corecteze disfuncționalitățile semnalate de operatorii din turism. Printre măsurile vizate se numără simplificarea procedurilor administrative și reducerea întârzierilor în emiterea autorizațiilor.

Autoritățile locale joacă un rol esențial în această ecuație, fiind încurajate să accelereze procesele birocratice fără a încălca cadrul legal existent. Oficialul promite că va lucra împreună cu echipa sa pentru a ajusta atât legislația, cât și mecanismele operaționale care afectează sectorul turistic.

Ce soluții propune ministerul pentru perioada următoare

Irineu Darău susține că instituția pe care o conduce analizează deja soluții concrete pentru a susține turismul într-o perioadă economică dificilă. Accentul cade pe corectarea blocajelor legislative și pe o mai bună coordonare între nivelul central și cel local.

El transmite că dialogul cu mediul de afaceri rămâne deschis, iar feedbackul primit va influența deciziile următoare. Strategia vizează nu doar sezonul estival actual, ci și consolidarea pe termen lung a competitivității turismului românesc.

