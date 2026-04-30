B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Iulia Petcu
30 apr. 2026, 20:00
Cuprins
  1. Ce a declanșat reacția publică
  2. Cum au reacționat instituțiile medicale
  3. Ce urmează în urma sesizării depuse

Un medic ginecolog din Iași a declanșat controverse după ce a publicat un clip în care a făcut afirmații legate de sarcinile concepute în post. Reacțiile nu au întârziat, iar cazul a ajuns rapid în atenția Colegiului Medicilor din România.

Ce a declanșat reacția publică

Totul a pornit de la un videoclip publicat pe rețelele sociale, ulterior șters, în care medicul Cristina Buznar susținea existența unor riscuri crescute pentru copiii concepuți în perioade de post. Afirmațiile au stârnit rapid critici, mai ales în lipsa unor dovezi științifice clare care să susțină o astfel de legătură.

Situația a fost adusă în spațiul public de Ovidiu Covaciu, care a reacționat ferm și a semnalat problema printr-o postare detaliată. „Un «medic» ginecolog cu pagină de TikTok a publicat un video în care spune că a descoperit ea «statistic vorbind» că un copil conceput în posturile mari are şanse mai mari să moară în timpul sarcinii. Sau după sarcină, în pătuţ. Sau să aibă probleme medicale mai grave. Nu pentru că există multe necunoscute într-o sarcină pierdută, nu pentru că se doarme cu copilul mic în pat sau se sufocă pentru că nu e pus pe spate. Nu pentru că există genetică. Ci pentru că a fost conceput în post. Un medic. Cu experienţă, cu clinică proprie, spune asta public pe internet”, a scris, joi, pe Facebook, Ovidiu Covaciu.

Acesta susține că a încercat să discute direct cu medicul, însă răspunsul primit a amplificat controversele deja existente. „Peste 70% dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva”.

Cum au reacționat instituțiile medicale

Colegiul Medicilor din România a intervenit public și s-a delimitat ferm de declarațiile care nu au la bază dovezi validate științific. Instituția a subliniat că astfel de afirmații pot influența deciziile pacienților și pot afecta încrederea în sistemul medical.

„Colegiul Medicilor din România a luat act, în cursul zilei de astăzi, de o sesizare referitoare la declaraţiile publice formulate de un medic din specialitatea obstetrică-ginecologie, privind posibile probleme apărute în timpul sarcinii sau ulterior naşterii, în cazul în care sarcina a fost concepută în perioada de post. În acest context, Colegiul Medicilor din România se delimitează ferm de orice informaţie sau afirmaţie care nu are la bază dovezi ştiinţifice solide şi nu este susţinută de studii validate de comunitatea medicală, în special de cea din specialitatea vizată”, au transmis, joi, oficialii instituției.

Reprezentanții Colegiului au reiterat importanța comunicării responsabile în domeniul sănătății și respectarea standardelor profesionale. „Libertatea de exprimare în spaţiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătăţii. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecinţe directe asupra deciziilor pacienţilor şi asupra încrederii în sistemul de sănătate. De aceea, orice afirmaţie a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi ştiinţifice solide şi aliniată la ghidurile şi practicile validate la nivel internaţional. Colegiul Medicilor din România va susţine constant aceste principii şi va acţiona ori de câte ori acestea sunt încălcate”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, relatează Digi24.

Ce urmează în urma sesizării depuse

Cazul nu se oprește la nivelul reacțiilor publice, fiind deja inițiate demersuri oficiale pentru clarificarea situației și evaluarea eventualelor abateri. Sesizarea a fost transmisă către Colegiul Medicilor Iași, instituția competentă să analizeze conduita profesională a medicului implicat.

În paralel, au fost formulate plângeri și către alte instituții relevante, inclusiv unitatea medicală cu care medicul colaborează și organizații profesionale din domeniu. Investigațiile vor urmări dacă declarațiile respective au încălcat normele de etică și standardele medicinei bazate pe dovezi.

Tags:
Ultima oră
20:13 - Cercetătorii americani vor să readucă la viață un animal dispărut de peste două sute de ani
20:11 - Șoc meteo în România! Cea mai rece zi de 30 aprilie din ultimele decenii, cu ninsori abundente și troiene de până la 3 metri
19:40 - Miruță, după controlul la Metrorex: Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații / Între a întrerupe combinațiile și a crește prețul biletelor, au ales să crească prețul (VIDEO)
19:40 - Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
19:17 - Ministrul Economiei le cere românilor să aleagă vacanțele în țară pentru a sprijini turismul. Cum poate această decizie să susțină economia locală
19:05 - Cum s-au afișat Regina Camilla și Melania Trump în fața invitaților la dineu de stat
18:43 - Bugetul Primăriei Capitalei 2026. Cum sunt împărțiți cei 8 miliarde de lei și ce investiții sunt anunțate
18:34 - Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale
18:32 - Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!”
18:11 - Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii