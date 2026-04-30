Un medic ginecolog din Iași a declanșat controverse după ce a publicat un clip în care a făcut afirmații legate de sarcinile concepute în post. Reacțiile nu au întârziat, iar cazul a ajuns rapid în atenția Colegiului Medicilor din România.

Ce a declanșat reacția publică

Totul a pornit de la un videoclip publicat pe rețelele sociale, ulterior șters, în care medicul Cristina Buznar susținea existența unor riscuri crescute pentru copiii concepuți în perioade de post. Afirmațiile au stârnit rapid critici, mai ales în lipsa unor dovezi științifice clare care să susțină o astfel de legătură.

Situația a fost adusă în spațiul public de Ovidiu Covaciu, care a reacționat ferm și a semnalat problema printr-o postare detaliată. „Un «medic» ginecolog cu pagină de TikTok a publicat un video în care spune că a descoperit ea «statistic vorbind» că un copil conceput în posturile mari are şanse mai mari să moară . Sau după sarcină, în pătuţ. Sau să aibă probleme medicale mai grave. Nu pentru că există multe necunoscute într-o sarcină pierdută, nu pentru că se doarme cu copilul mic în pat sau se sufocă pentru că nu e pus pe spate. Nu pentru că există genetică. Ci pentru că a fost conceput în post. Un medic. Cu experienţă, cu clinică proprie, spune asta public pe internet”, a scris, joi, pe Facebook, Ovidiu Covaciu.

Acesta susține că a încercat să discute direct cu medicul, însă răspunsul primit a amplificat controversele deja existente. „Peste 70% dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva”.

Cum au reacționat instituțiile medicale

Colegiul Medicilor din România a intervenit public și s-a delimitat ferm de declarațiile care nu au la bază dovezi validate științific. Instituția a subliniat că astfel de afirmații pot influența deciziile pacienților și pot afecta încrederea în sistemul medical.

„Colegiul Medicilor din România a luat act, în cursul zilei de astăzi, de o sesizare referitoare la declaraţiile publice formulate de un medic din specialitatea obstetrică-ginecologie, privind posibile probleme apărute în timpul sarcinii sau ulterior naşterii, în cazul în care sarcina a fost concepută în perioada de post. În acest context, Colegiul Medicilor din România se delimitează ferm de orice informaţie sau afirmaţie care nu are la bază dovezi ştiinţifice solide şi nu este susţinută de studii validate de comunitatea medicală, în special de cea din specialitatea vizată”, au transmis, joi, oficialii instituției.

Reprezentanții Colegiului au reiterat importanța comunicării responsabile în domeniul sănătății și respectarea standardelor profesionale. „Libertatea de exprimare în spaţiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătăţii. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecinţe directe asupra deciziilor pacienţilor şi asupra încrederii în sistemul de sănătate. De aceea, orice afirmaţie a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi ştiinţifice solide şi aliniată la ghidurile şi practicile validate la nivel internaţional. Colegiul Medicilor din România va susţine constant aceste principii şi va acţiona ori de câte ori acestea sunt încălcate”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele , relatează Digi24.

Ce urmează în urma sesizării depuse

Cazul nu se oprește la nivelul reacțiilor publice, fiind deja inițiate demersuri oficiale pentru clarificarea situației și evaluarea eventualelor abateri. Sesizarea a fost transmisă către Colegiul Medicilor Iași, instituția competentă să analizeze conduita profesională a implicat.

În paralel, au fost formulate plângeri și către alte instituții relevante, inclusiv unitatea medicală cu care medicul colaborează și organizații profesionale din domeniu. Investigațiile vor urmări dacă declarațiile respective au încălcat normele de etică și standardele medicinei bazate pe dovezi.