B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „Ești turc, nu înțelegi?”. Femeie cu cancer terminal, lăsată de medici fără sprijinul soțului, în ultimele zile de viață. Ce despăgubiri va primi bărbatul

„Ești turc, nu înțelegi?”. Femeie cu cancer terminal, lăsată de medici fără sprijinul soțului, în ultimele zile de viață. Ce despăgubiri va primi bărbatul

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 09:43
„Ești turc, nu înțelegi?”. Femeie cu cancer terminal, lăsată de medici fără sprijinul soțului, în ultimele zile de viață. Ce despăgubiri va primi bărbatul
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Suferința prin care a trecut bărbatul, nefiind lăsat să-și ajute soția
  2. Ce despăgubiri va primi bărbatul de la Spitalul Municipal Turda

Un bărbat va primi despăgubiri de la Spitalul Municipal Turda, după ce una dintre doctorițe i-a interzis să stea cu soția lui, care suferea de cancer terminal. Femeia, care devenise imobilizată la pat, n-a avut parte de ajutor și sprijin moral în ultimele sale zile de viață, din cauza personalului medical.

Suferința prin care a trecut bărbatul, nefiind lăsat să-și ajute soția

Femeia a fost internată la Oncologie, având cancer în fază terminală cu metastaze. Ea era singură în salon și starea ei devenea tot mai gravă pe zi ce trece. La un moment dat, nici nu se mai putea ridica din pat.

Soțul ei a cerut să stea cu ea și să-i fie alături și noaptea, așa cum făcea acasă, dar doctorița l-a refuzat mereu: „Ești turc, nu înțelegi? Tot nu te las!”.

Mai mult, personalul medical de la secția Oncologie a decis să interzică accesul oricărui aparținător, fără a analiza uman și individual gravitatea fiecărui caz.

Ce despăgubiri va primi bărbatul de la Spitalul Municipal Turda

Soțul s-a adresat instanței, scrie TurdaNews. Inițial, Judecătoria Turda a decis că el trebuie să primească despăgubiri de 50.000 de lei pentru fiecare parte. Ulterior, însă, Tribunalul Cluj a decis să reducă daunele la 10.000 de lei pentru suferința provocată femeii și 15.000 de lei pentru suferința provocată lui.

Decizia instanței, însă, nu e definitivă și poate fi atacată în continuare.

Doctorița în cauză a fost cercetată disciplinar și în cadrul spitalului, dar a primit doar avertisment scris.

Tags:
Citește și...
Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități
Eveniment
Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități
Buzoianu, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Operatorul de apă n-a făcut nimic. În ședințe erau foarte bucuroși, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale / Doi directori trebuie demiși (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Operatorul de apă n-a făcut nimic. În ședințe erau foarte bucuroși, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale / Doi directori trebuie demiși (VIDEO)
Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce spune o turistă despre Panama
Eveniment
Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce spune o turistă despre Panama
Aproape 5.000 de elevi repetenți în clasele primare din județul Iași, în ultimii 6 ani. Record în ultimul an școlar
Eveniment
Aproape 5.000 de elevi repetenți în clasele primare din județul Iași, în ultimii 6 ani. Record în ultimul an școlar
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Eveniment
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
Eveniment
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Eveniment
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Eveniment
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Eveniment
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Eveniment
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
11:09 - Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține
10:57 - Gabi Tamaș și Serghei Mizil, șpriț de iarnă împreună cu fanii: „El e combatant ca mine”
10:33 - Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități
10:26 - Buzoianu, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Operatorul de apă n-a făcut nimic. În ședințe erau foarte bucuroși, spuneau că s-au acoperit prin faptul că n-au semnat procese verbale / Doi directori trebuie demiși (VIDEO)
09:57 - Vremea în România, 3 decembrie 2025: o zi de iarnă blândă, dar cu nuanțe variate
09:46 - Realitatea din spatele unei așa-zise vacanțe de vis: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce spune o turistă despre Panama
09:04 - Donald Trump a ațipit de mai multe ori în timpul unei ședințe a Cabinetului (VIDEO)
09:03 - Avertismentul lui Elon Musk: Inteligența artificială poate deveni periculoasă fără ghidare corectă
08:40 - Rata șomajului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Cifre îngrijorătoare privind tinerii (FOTO)
08:23 - Calendar ortodox, 3 decembrie 2025: Sfântul Cuvios Gheorghe, reformatorul român! Ce sărbătorim azi și de ce e Prorocul Sofonie crucial pentru credință