Un bărbat va primi despăgubiri de la Spitalul Municipal Turda, după ce una dintre doctorițe i-a interzis să stea cu soția lui, care suferea de cancer terminal. Femeia, care devenise imobilizată la pat, n-a avut parte de ajutor și sprijin moral în ultimele sale zile de viață, din cauza personalului medical.

Suferința prin care a trecut bărbatul, nefiind lăsat să-și ajute soția

Femeia a fost internată la Oncologie, având cancer în fază terminală cu metastaze. Ea era singură în salon și starea ei devenea tot mai gravă pe zi ce trece. La un moment dat, nici nu se mai putea ridica din pat.

Soțul ei a cerut să stea cu ea și să-i fie alături și noaptea, așa cum făcea acasă, dar doctorița l-a refuzat mereu: „Ești turc, nu înțelegi? Tot nu te las!”.

Mai mult, personalul medical de la secția Oncologie a decis să interzică accesul oricărui aparținător, fără a analiza uman și individual gravitatea fiecărui caz.

Ce despăgubiri va primi bărbatul de la Spitalul Municipal Turda

Soțul s-a adresat instanței, scrie . Inițial, Judecătoria Turda a decis că el trebuie să primească despăgubiri de 50.000 de lei pentru fiecare parte. Ulterior, însă, Tribunalul Cluj a decis să reducă daunele la 10.000 de lei pentru suferința provocată femeii și 15.000 de lei pentru suferința provocată lui.

Decizia instanței, însă, nu e definitivă și poate fi atacată în continuare.

Doctorița în cauză a fost cercetată disciplinar și în cadrul spitalului, dar a primit doar avertisment scris.