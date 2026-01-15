B1 Inregistrari!
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică

Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 16:38
Foto: Pixabey
Cuprins
  1. Femeie acuzată că și-a ucis copilul nou-născut
  2. Femeia avea discernământ când și-a ucis copilul

O femeie a fost arestată preventiv sub acuzația că şi-a ucis copilul nou-născut. Expertiza psihiatrică a arătat că aceasta avea discernământ.

Femeie acuzată că și-a ucis copilul nou-născut

Femeia are 42 de ani și e din Aiud. Ea a născut acasă, fără asistență medicală, iar procurorii spun că a pus nou-născutul într-un sac menajer, l-a învelit într-un tricou şi l-a ascuns într-un coș de rufe. Polițiștii l-au găsit acolo mort, a doua zi. Crima a avut loc pe 17 decembrie anul trecut.

„Din autopsia medico-legală a nou-născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu, iar decesul s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei acute de aspiraţie de lichid amniotic, în condiţiile unei naşteri neasistate”, a transmis Parchetul.

Femeia avea discernământ când și-a ucis copilul

„Din expertiza medico-legală psihiatrică efectuată, a reieşit că inculpata a avut discernământ păstrat la data comiterii presupusei fapte şi a avut capacitatea psihică de a aprecia critic conţinutul şi consecinţele social-negative ale acţiunilor sale”, se mai arată în comunicat.

Inițial, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, apoi Tribunalul Alba a dispus arestarea ei preventivă pentru 30 de zile.

