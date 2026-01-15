B1 Inregistrari!
Viteza maximă în centrul istoric al unei mari capitale europene a scăzut la 30 km/h. Ce rezultate s-au înregistrat în alte orașe care au aplicat aceeași măsură

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 21:24
Roma Italia Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a decis Roma să reducă viteza
  2. Unde se mai găsește limita de 30 km/h

Roma devine una dintre capitalele europene care limitează drastic viteza în zonele centrale, urmărind reducerea accidentelor și a poluării. Noua măsură va afecta șoferii obișnuiți cu condusul rapid și are rolul de a transforma traficul într-unul mai sigur pentru pietoni, bicicliști și locuitori.

De ce a decis Roma să reducă viteza

În centrul istoric, limita maximă de viteză a fost redusă de la 50 la 30 de kilometri pe oră. Eugenio Patane, directorul transporturilor din Roma, a explicat că „aceste drumuri reflectă un oraș construit pentru mașini, dar care nu mai există”, potrivit cotidianului Corriere della Sera. Oficialul a adăugat că „vitezele mai mici salvează vieți”, indicând că excesul de viteză contribuie la 7,5% din accidentele rutiere din capitală.

Implementarea noii limite se va face treptat, pe parcursul următoarelor 30 de zile, pentru a permite șoferilor să se adapteze la schimbare, precizează autoritățile.

Opinile cetățenilor sunt împărțite. Barbara Barattolo, rezidentă în Roma, a spus: „Unii oameni conduc extrem de repede. Eu conduc un scuter și deseori risc să fiu lovit… e mai bine să mergi încet”. În schimb, Cristiano, șofer de taxi, a criticat măsura: „Cred că e prea drastică. În unele locuri ar putea fi bine, dar în altele e absolut ridicol”, relatează Spotmedia.ro.

Unde se mai găsește limita de 30 km/h

Roma urmează pașii altor capitale europene precum Londra, Bruxelles, Paris și Helsinki, unde limitarea vitezei a redus accidentele și a creat un trafic mai sigur și mai calm. În Bologna, prima municipalitate care a introdus limita de 30 km/h, accidentele rutiere au scăzut cu 13%, iar decesele au fost reduse cu 50% într-un an.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a instalat radare suplimentare și a încurajat folosirea transportului public și a mijloacelor alternative de deplasare, reducând dependența de mașini. Scăderea limitei de viteză se estimează că va reduce și zgomotul urban cu aproximativ 2 decibeli, aducând beneficii suplimentare locuitorilor din centrul orașului.

