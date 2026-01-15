Un tânăr din județul Vaslui a fost reținut de polițiști după ce a refuzat să restituie unei firme o sumă de bani virată în contul său din greșeală. El urmează să fie adus în fața instanței.

A păstrat banii primiți din greșeală

Bărbatul are 21 de ani și e din comuna vasluiană Roșiești. În martie anul trecut, el s-a trezit în cont cu peste 56.000 de lei. Firma în cauză l-a notificat, dar el a returnat doar o parte din bani, iar restul i-a păstrat.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Banca au stabilit faptul că, la data de 10 martie 2025, o societate comercială ar fi trimis prin virament bancar, în mod eronat, suma de 56.160 de lei, reprezentând contravaloarea unei facturi, în contul bancar al tânărului, însă acesta ar fi refuzat să returneze suma integral, deşi a fost notificat în acest sens.

Ulterior, tânărul de 21 de ani ar fi returnat suma de 20.000 de lei societăţii comerciale, însă şi-a însuşit diferenţa de 36.160 de lei. Ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii au luat faţă de tânărul cercetat măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Bărbatul urmează să fie adus în fața instanței pentru a se lua măsuri preventive împotriva sa. Cercetările continuă.