Acasa » Eveniment » Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)

Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 17:15
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
sursa foto: Facebook/Garda de Mediu Bihor
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită crescătoria ilegală de reptile
  2. Ce animale exotice erau ținute în apartament
  3. De ce sunt aceste specii considerate un risc major
  4. Ce sancțiuni riscă proprietarul animalelor

O intervenție comună a Gărzii de Mediu și a Poliției a scos la iveală existența unei crescătorii ilegale de reptile, amenajată într-un apartament din orașul Ștei. Într-un spațiu extrem de redus, autoritățile au găsit zeci de animale exotice, multe dintre ele aparținând unor specii strict protejate, cu potențial pericol major pentru populație.

Cum a fost descoperită crescătoria ilegală de reptile

Controlul a fost efectuat de comisarii Gărzii de Mediu Bihor, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și Biroului pentru Protecția Animalelor. „Comisarii Gărzii de Mediu Bihor, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Biroul pentru Protecția Animalelor și ai Poliției Orașului Ștei, au desfășurat un control pentru identificarea unei crescători de reptile în orașul Ștei”, a transmis instituția.

În urma verificărilor, autoritățile au ajuns într-un apartament situat pe strada Andrei Mureșanu, unde, într-o singură cameră de aproximativ 12 metri pătrați, erau ținute mai multe animale sălbatice în captivitate.

„În urma controlului efectuat într-un apartament situat pe str. Andrei Mureșanu, într-o cameră de aproximativ 12 mp, au fost identificate mai multe animale sălbatice ținute în captivitate”, a precizat Garda de Mediu Bihor.

Ce animale exotice erau ținute în apartament

Lista exemplarelor descoperite este una impresionantă și ridică serioase semne de întrebare privind siguranța publică. În apartament au fost identificați 13 șerpi, inclusiv două vipere de groapă Mangshan, un piton, un varan cu pete galbene, mai multe tarantule și o țestoasă cu picioare roșii.

Viperele Mangshan, cunoscute științific sub denumirea Protobothrops mangshanensis, sunt specii extrem de rare și periculoase, incluse în Anexa II a Convenției CITES. Pe lângă acestea, celelalte reptile și artropode descoperite sunt considerate exotice și necesită condiții speciale de deținere, complet inexistente în spațiul respectiv.

De ce sunt aceste specii considerate un risc major

Potrivit autorităților, majoritatea animalelor fac parte din specii protejate, fiind deținute fără documente legale de proveniență, transport sau posesie. „Majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenția CITES, achiziționate fără documente legale de proveniență, transport sau deținere”, au transmis comisarii Gărzii de Mediu.

Un aspect extrem de grav este legat de viperele identificate, despre care autoritățile avertizează că sunt veninoase și incluse pe Lista Roșie IUCN. „Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe Lista Roşie IUCN, neexistând ser antiviperin disponibil pe teritoriul României”, au subliniat reprezentanții instituției.

Ce sancțiuni riscă proprietarul animalelor

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, animalele fiind ținute în condiții improprii, fără spațiu adecvat, siguranță sau posibilitate de mișcare. În acest context, proprietarul riscă sancțiuni contravenționale consistente, care pot ajunge până la 30.000 de lei.

„Proprietarul animalelor riscă sancţiuni contravenţionale de până la 30.000 lei, pentru încălcarea legislaţiei de mediu şi a celei privind conservarea faunei sălbatice”, a mai transmis sursa citată. Documentele întocmite în urma controlului au fost înaintate către DSVSA Bihor.

Până la finalizarea tuturor verificărilor, autoritățile au dispus o serie de măsuri stricte, menite să prevină riscuri suplimentare. Printre acestea se numără interzicerea înstrăinării animalelor, interzicerea înmulțirii acestora și aplicarea unor măsuri de siguranță pentru a preveni evadarea exemplarelor periculoase din spațiul deținătorului.

