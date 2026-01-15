Primăria Caracal a aplicat impozite mărite cu 500% clădirilor neîngrijite și lăsate în ruină de proprietari.

Impozit de 13.000 de lei pe o clădire

De exemplu, proprietarul fostului restaurant Caracal, situat chiar în centrul orașului, a plătit anul acesta un de aproximativ 13.000 de lei. În 2023, 2024 și 2025 a plătit câte 6.400 de lei, iar până în 2022 câte 1.270 de lei. Imobilul cu etaj datează de dinainte de Primul Război Mondial.

Clădirile în ruină, supraimpozitate

„Sunt mai multe astfel de clădiri ce se degradează, sunt vechi, unele chiar de patrimoniu, iar scopul majorării impozitului pentru acestea este de a-i determina pe proprietari să ia măsuri, să le întrețină, să găsească soluții pentru că afectează aspectul orașului și sunt chiar un pericol pentru trecători.

Sunt situații, cum e imobilul fostului restaurant Caracal, situat central, o clădire cu etaj foarte frumoasă, dar din păcate se degradează pe zi ce trece, nu mai este funcțională, au început să-i cadă ornamentele, dintr-un balcon crește un pom, e un pericol pentru trecători. Ne-am oferit noi, municipalitatea, să o cumpărăm și o reabilităm, ar fi fost și din mediul privat cineva dispus să o cumpere, dar proprietarul a vrut să o păstreze, susține că vrea să o repare. A plătit și impozitele majorate”, a explicat Ion Doldurea, primarul din Caracal, pentru