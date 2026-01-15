Senatorul POT Gheorghe Vela a inițiat un proiect de lege care prevede ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a reacționat rapid și a cerut explicații.

Cum justifică senatorul POT coplata la tratamentul pentru cancer

Gheorghe Vela susține că el e bine intenționat și vrea să-i ajute pe bolnavii de neasigurați și pe cei cu venituri mici, dar „și pe cei care ar putea să se folosească de tratamente mai rapide și urgente pentru boala lor, decât să aștepte intervențiile „gratuite” dar extrem de întârziate”.

De asemenea, el spune că bolnavii care sunt nevoiași pot plăti „în rate sau chiar deloc” dacă „dovedesc că nu au venituri”.

„Sunt mulți oameni bolnavi de cancer care se pot stinge în liniște de cancer așteptând o intervenție medicală „gratuită” din partea statului, pe când ar putea să beneficieze de ea dacă ar plăti doar o mică parte din costul ei și chiar această „plată” sau „co-plată” să fie făcută eșalonat în mai multe rate sau chiar deloc, pentru că în Legea propusă de mine există și posibilitatea exonerării și exceptării totale de la această co-plată, nu doar pentru minorii bolnavi de cancer cum am propus, ci și pentru persoanele care se află într-un stadiu grav de boală de cancer și mai ales pentru persoanele care dovedesc că nu au venituri…”, a scris senatorul POT, pe Facebook.

Cum a reacționat Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a cerut explicații suplimentare și prezentarea analizelor de impact care au fundamentat introducerea coplății.

„Cerem explicații publice privind coplata din legea pacientului oncologic

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) solicită senatorului Gheorghe Vela, inițiatorul unic al Propunerii legislative B718/2025 – Legea-cadru privind drepturile, protecția și serviciile acordate pacientului oncologic să informeze publicul, în mod transparent, cu privire la propunerea de introducere a coplății în pachetul de servicii oncologice.

📌 Articolul 16 al proiectului prevede explicit introducerea unei contribuții personale (coplată) pentru pacienții oncologici adulți, plafonată la maximum 5% din valoarea serviciilor, cu gratuitate integrală pentru pacienții minori.

În acest context, FABC solicită clarificări publice privind:

• cine a propus această măsură și în ce cadru decizional;

• ce studii sau analize de impact au fundamentat introducerea coplății;

• cum este garantat accesul real la tratament pentru pacienții vulnerabili.

Considerăm că orice măsură cu impact financiar direct asupra pacienților oncologici trebuie să fie temeinic fundamentată, transparent explicată și dezbătută public, înainte de adoptare.

Consultarea asociațiilor de pacienți și a societății ar trebui să fie fundamentul oricărei legiferări în sănătate!

FABC va continua să reprezinte vocea pacienților oncologici și să ceară politici de sănătate bazate pe dovezi, echitate și responsabilitate publică”, a transmis Federația, într-un comunicat.