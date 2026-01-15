B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului

Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 21:21
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Senatorul POT Gheorghe Vela vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului. Sursa foto: Gheorghe Vela / Facebook
Cuprins
  1. Cum justifică senatorul POT coplata la tratamentul pentru cancer
  2. Cum a reacționat Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer

Senatorul POT Gheorghe Vela a inițiat un proiect de lege care prevede ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a reacționat rapid și a cerut explicații.

Cum justifică senatorul POT coplata la tratamentul pentru cancer

Gheorghe Vela susține că el e bine intenționat și vrea să-i ajute pe bolnavii de cancer neasigurați și pe cei cu venituri mici, dar „și pe cei care ar putea să se folosească de tratamente mai rapide și urgente pentru boala lor, decât să aștepte intervențiile „gratuite” dar extrem de întârziate”.

De asemenea, el spune că bolnavii care sunt nevoiași pot plăti „în rate sau chiar deloc” dacă „dovedesc că nu au venituri”.

„Sunt mulți oameni bolnavi de cancer care se pot stinge în liniște de cancer așteptând o intervenție medicală „gratuită” din partea statului, pe când ar putea să beneficieze de ea dacă ar plăti doar o mică parte din costul ei și chiar această „plată” sau „co-plată” să fie făcută eșalonat în mai multe rate sau chiar deloc, pentru că în Legea propusă de mine există și posibilitatea exonerării și exceptării totale de la această co-plată, nu doar pentru minorii bolnavi de cancer cum am propus, ci și pentru persoanele care se află într-un stadiu grav de boală de cancer și mai ales pentru persoanele care dovedesc că nu au venituri…”, a scris senatorul POT, pe Facebook.

Cum a reacționat Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a cerut explicații suplimentare și prezentarea analizelor de impact care au fundamentat introducerea coplății.

„Cerem explicații publice privind coplata din legea pacientului oncologic

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) solicită senatorului Gheorghe Vela, inițiatorul unic al Propunerii legislative B718/2025 – Legea-cadru privind drepturile, protecția și serviciile acordate pacientului oncologic să informeze publicul, în mod transparent, cu privire la propunerea de introducere a coplății în pachetul de servicii oncologice.

📌 Articolul 16 al proiectului prevede explicit introducerea unei contribuții personale (coplată) pentru pacienții oncologici adulți, plafonată la maximum 5% din valoarea serviciilor, cu gratuitate integrală pentru pacienții minori.

În acest context, FABC solicită clarificări publice privind:
• cine a propus această măsură și în ce cadru decizional;
• ce studii sau analize de impact au fundamentat introducerea coplății;
• cum este garantat accesul real la tratament pentru pacienții vulnerabili.

Considerăm că orice măsură cu impact financiar direct asupra pacienților oncologici trebuie să fie temeinic fundamentată, transparent explicată și dezbătută public, înainte de adoptare.

Consultarea asociațiilor de pacienți și a societății ar trebui să fie fundamentul oricărei legiferări în sănătate!
FABC va continua să reprezinte vocea pacienților oncologici și să ceară politici de sănătate bazate pe dovezi, echitate și responsabilitate publică”, a transmis Federația, într-un comunicat.

Tags:
Citește și...
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Politică
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
Politică
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan
Politică
CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan
Nicușor Dan trage un semnal de alarmă. Scena globală e haotică, iar 2026 va fi un an dificil: „Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”
Politică
Nicușor Dan trage un semnal de alarmă. Scena globală e haotică, iar 2026 va fi un an dificil: „Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”
Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: „Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”
Politică
Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: „Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”
EXCLUSIV: Primarul PNL din Cavnic, mesaj dur pentru Bolojan. „Sunt niște cămătari. Ne-au luat banii, noaptea ca hoții” (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Primarul PNL din Cavnic, mesaj dur pentru Bolojan. „Sunt niște cămătari. Ne-au luat banii, noaptea ca hoții” (VIDEO)
Radu Miruță îl conectează pe Nicușor Dan la realitate. Îi pune internet în avionul Spartan
Politică
Radu Miruță îl conectează pe Nicușor Dan la realitate. Îi pune internet în avionul Spartan
Cristina Prună și Claudiu Năsui cer schimbări în USR: Referendum intern pentru limitarea mandatelor în funcții publice: „Maxim Două Mandate”
Politică
Cristina Prună și Claudiu Năsui cer schimbări în USR: Referendum intern pentru limitarea mandatelor în funcții publice: „Maxim Două Mandate”
Ciucu dă vina pe primarii dinaintea lui Nicuşor Dan pentru problemele de termoficare din București. Explicațiile primarului general
Politică
Ciucu dă vina pe primarii dinaintea lui Nicuşor Dan pentru problemele de termoficare din București. Explicațiile primarului general
Ultima oră
22:21 - Macron a apărut cu un ochi roșu la un eveniment. Cum a glumit pe seama situației (VIDEO, FOTO)
21:57 - Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
21:50 - Cârtița uriașă care va face un tunel prin Carpați a ajuns în România. Are lungimea unui teren de fotbal (VIDEO)
21:24 - Viteza maximă în centrul istoric al unei mari capitale europene a scăzut la 30 km/h. Ce rezultate s-au înregistrat în alte orașe care au aplicat aceeași măsură
20:52 - Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)
20:37 - Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
20:24 - Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
20:04 - Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
19:55 - Doliu în Familia Regală a României. Principesa Irina a Greciei, verișoara Regelui Mihai, s-a stins din viață
19:39 - Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a refuzat să restituie zeci de mii de lei primite în cont din greșeală