Acasa » Eveniment » „Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni

„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 17:39
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Ce taxe locale sunt în Slatina
  2. Ce spun slătinenii despre taxele locale majorate

Stupoare și în Slatina la auzul noilor taxe locale. Aici, ghișeele s-au deschis de-abia de trei zile, iar oamenii nu se înghesuie să plătească, ci mai mult vin să afle cât au de achitat. „Doar la Slatina vezi așa ceva, taxe de vorbești singur”, a remarcat un contribuabil.

Ce taxe locale sunt în Slatina

Spre exemplu, pentru un apartament într-un bloc din 1986, cu o suprafață utilă de 51 m.p. și o suprafață desfășurată de 71,40 m.p., în anul 2025 se plătea 176 lei impozit. Pentru 2026, conform Legii 239/2025, impozitul este de 367 lei.

Pentru o casă de locuit construită în 1910, adică peste 110 ani vechime, anul trecut proprietarul primea o reducere de 50%. În acest an reducerea nu mai există, iar noul impozit este de 963 lei.

Pentru autoturismele de 2 litri și peste, prin aplicarea unor cote adiționale, s-a ajuns la sume peste cele percepute în alte orașe. Pentru mașinile de 3 litri, de exemplu, diferența ajunge la 600 lei, în plus, față de alte orașe.

Iar taxa de salubrizare a ajuns la 24 lei/lună/persoană.

Ce spun slătinenii despre taxele locale majorate

Oamenii nu se înghesuie să plătească. Unii au venit să achite doar o parte din taxe, iar alții pur și simplu să afle cât au de achitat.

„Am plătit doar un teren, 171 lei. Pentru casă am aflat că am de plată 2.400 lei. N-am avut bani, venisem pregătit cu 2.000 lei, nu mă așteptam la așa mărire. Este o casă de 110 m.p., cu mansardă. Am mai achitat o diferență la gunoi, o mărire de anul trecut. Am și două mașini, de alea mi-a fost frică să mai întreb, n-am vrut să-mi stric ziua, vin altădată”, a spus un cetățean, pentru Adevărul. El a confirmat că în cazul locuinței creșterea este de peste 100%.

Un alt bărbat a achitat doar o parte din sumă: „Pentru un apartament cu patru camere am plătit 600 lei. Anul trecut am plătit până în 300. Și am mai plătit gunoiul, pentru mașină n-am mai avut bani”.

„Doar la Slatina vezi așa ceva, taxe de vorbești singur, gunoi de îți vine să-l mănânci decât să-l arunci, la cât costă, să nu mai vorbim de apă, că mai bine bei whisky decât apă”, au scris slătinenii, pe rețelele sociale.

