B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Țara care a stârnit interesul cercetătorilor pentru longevitatea extremă. În ce loc din lume trăiesc persoane care au peste 110 ani

Țara care a stârnit interesul cercetătorilor pentru longevitatea extremă. În ce loc din lume trăiesc persoane care au peste 110 ani

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 18:38
Țara care a stârnit interesul cercetătorilor pentru longevitatea extremă. În ce loc din lume trăiesc persoane care au peste 110 ani
sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce este Brazilia tot mai importantă în studiile despre îmbătrânire
  2. De ce longevitatea peste 110 ani rămâne greu de explicat
  3. Cum s-a format diversitatea genetică a Braziliei
  4. Ce arată datele despre imunitate și pandemie

Longevitatea peste limitele considerate normale continuă să intrige comunitatea științifică, iar Brazilia începe să fie privită ca un posibil răspuns la acest mister biologic. Diversitatea genetică rar întâlnită și numărul semnificativ de persoane care depășesc vârsta de 110 ani atrag tot mai mult interesul cercetătorilor.

De ce este Brazilia tot mai importantă în studiile despre îmbătrânire

Tot mai mulți oameni de știință își îndreaptă atenția către Brazilia atunci când analizează mecanismele biologice ale longevității extreme, potrivit informațiilor citate de SciTechDaily. Studiile recente sugerează că structura genetică extrem de variată a populației ar putea explica supraviețuirea excepțională a unor indivizi.

Un studiu publicat în revista Genomic Psychiatry, realizat de cercetători ai Universității din São Paulo, arată că această țară este insuficient analizată în domeniul longevității. Autorii susțin că amestecul populațional acumulat de-a lungul secolelor a generat combinații genetice rar întâlnite în alte regiuni.

De ce longevitatea peste 110 ani rămâne greu de explicat

Atingerea vârstei de peste 110 ani continuă să fie una dintre cele mai puțin înțelese realități biologice. Multe cercetări s-au concentrat pe populații relativ uniforme genetic, limitând identificarea unor mecanisme de protecție mai puțin frecvente.

Cercetătorii consideră că populația braziliană, extrem de diversă, ar putea adăposti variante genetice care susțin funcțiile celulare și imunitare pentru perioade mult mai lungi decât media globală. Excluderea acestor grupuri din cercetare ar fi putut încetini progresele în înțelegerea îmbătrânirii extreme.

Cum s-a format diversitatea genetică a Braziliei

Structura genetică a Braziliei este rezultatul interacțiunii dintre populațiile indigene, colonizarea europeană, migrația forțată africană și valurile ulterioare de imigrație internațională. Analize genomice de amploare au identificat milioane de variante genetice care nu apar în bazele de date utilizate frecvent în studiile internaționale.

Această realitate oferă cercetătorilor o șansă rară de a identifica procese biologice asociate cu reziliența și supraviețuirea pe termen foarte lung, într-un mod imposibil de replicat în populații omogene.

Echipele de cercetare monitorizează peste 160 de centenari din Brazilia, dintre care 20 sunt supercentenari validați, depășind vârsta de 110 ani. Mulți dintre aceștia și-au păstrat claritatea mentală și autonomia funcțională la vârste extrem de înaintate, relatează stiripesurse.ro.

Un element notabil este faptul că o mare parte dintre acești oameni au trăit fără acces constant la servicii medicale moderne. Acest aspect indică o capacitate biologică naturală de adaptare, mai degrabă decât efectul tratamentelor medicale sofisticate.

Ce arată datele despre imunitate și pandemie

Analizele efectuate asupra acestor persoane arată că procesele de reparare celulară și reglare imunitară rămân eficiente. Sistemele lor imunitare nu urmează tiparul clasic de declin asociat îmbătrânirii.

În timpul pandemiei COVID-19, mai mulți supercentenari brazilieni au trecut prin infecție fără a fi vaccinați, dezvoltând răspunsuri imunitare solide. Aceste cazuri ridică întrebări importante despre modul în care îmbătrânirea afectează imunitatea.

Oamenii de știință plănuiesc să extindă investigațiile prin studii celulare și analize multi-omics, care includ date genetice, expresia genelor, proteinele și metabolismul. Scopul este identificarea trăsăturilor biologice care pot susține o îmbătrânire mai sănătoasă. Cercetătorii solicită ca studiile viitoare să includă populații genetic diverse, pentru a evita concluzii incomplete și pentru a accelera înțelegerea longevității extreme.

Tags:
Citește și...
Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)
Eveniment
Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)
Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
Eveniment
Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
Eveniment
Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
Doliu în Familia Regală a României. Principesa Irina a Greciei, verișoara Regelui Mihai, s-a stins din viață
Eveniment
Doliu în Familia Regală a României. Principesa Irina a Greciei, verișoara Regelui Mihai, s-a stins din viață
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a refuzat să restituie zeci de mii de lei primite în cont din greșeală
Eveniment
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a refuzat să restituie zeci de mii de lei primite în cont din greșeală
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Eveniment
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Eveniment
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Eveniment
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Eveniment
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Ultima oră
20:52 - Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)
20:37 - Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
20:24 - Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
20:04 - Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
19:55 - Doliu în Familia Regală a României. Principesa Irina a Greciei, verișoara Regelui Mihai, s-a stins din viață
19:39 - Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a refuzat să restituie zeci de mii de lei primite în cont din greșeală
19:14 - SUA confiscă al șaselea petrolier asociat Venezuelei. Cum încercă navele să ocolească blocada anunțată de Donald Trump (VIDEO)
18:59 - Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
18:04 - Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
17:55 - Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul