Longevitatea peste limitele considerate normale continuă să intrige comunitatea științifică, iar Brazilia începe să fie privită ca un posibil răspuns la acest mister biologic. Diversitatea genetică rar întâlnită și numărul semnificativ de persoane care depășesc vârsta de 110 ani atrag tot mai mult interesul cercetătorilor.

De ce este Brazilia tot mai importantă în studiile despre îmbătrânire

Tot mai mulți oameni de știință își îndreaptă atenția către Brazilia atunci când analizează mecanismele biologice ale longevității extreme, potrivit informațiilor citate de . Studiile recente sugerează că structura genetică extrem de variată a populației ar putea explica supraviețuirea excepțională a unor indivizi.

Un studiu publicat în revista Genomic Psychiatry, realizat de cercetători ai Universității din São Paulo, arată că această țară este insuficient analizată în domeniul longevității. Autorii susțin că amestecul populațional acumulat de-a lungul secolelor a generat combinații genetice rar întâlnite în alte regiuni.

De ce longevitatea peste 110 ani rămâne greu de explicat

Atingerea vârstei de peste 110 ani continuă să fie una dintre cele mai puțin înțelese realități biologice. Multe cercetări s-au concentrat pe populații relativ uniforme genetic, limitând identificarea unor mecanisme de protecție mai puțin frecvente.

Cercetătorii consideră că populația , extrem de diversă, ar putea adăposti variante genetice care susțin funcțiile celulare și imunitare pentru perioade mult mai lungi decât media globală. Excluderea acestor grupuri din cercetare ar fi putut încetini progresele în înțelegerea îmbătrânirii extreme.

Cum s-a format diversitatea genetică a Braziliei

Structura genetică a Braziliei este rezultatul interacțiunii dintre populațiile indigene, colonizarea europeană, migrația forțată africană și valurile ulterioare de imigrație internațională. Analize genomice de amploare au identificat milioane de variante genetice care nu apar în bazele de date utilizate frecvent în studiile internaționale.

Această realitate oferă cercetătorilor o șansă rară de a identifica procese biologice asociate cu reziliența și supraviețuirea pe termen foarte lung, într-un mod imposibil de replicat în populații omogene.

Echipele de cercetare monitorizează peste 160 de centenari din Brazilia, dintre care 20 sunt supercentenari validați, depășind de 110 ani. Mulți dintre aceștia și-au păstrat claritatea mentală și autonomia funcțională la vârste extrem de înaintate, relatează stiripesurse.ro.

Un element notabil este faptul că o mare parte dintre acești oameni au trăit fără acces constant la servicii medicale moderne. Acest aspect indică o capacitate biologică naturală de adaptare, mai degrabă decât efectul tratamentelor medicale sofisticate.

Ce arată datele despre imunitate și pandemie

Analizele efectuate asupra acestor persoane arată că procesele de reparare celulară și reglare imunitară rămân eficiente. Sistemele lor imunitare nu urmează tiparul clasic de declin asociat îmbătrânirii.

În timpul pandemiei COVID-19, mai mulți supercentenari brazilieni au trecut prin infecție fără a fi vaccinați, dezvoltând răspunsuri imunitare solide. Aceste cazuri ridică întrebări importante despre modul în care îmbătrânirea afectează imunitatea.

Oamenii de știință plănuiesc să extindă investigațiile prin studii celulare și analize multi-omics, care includ date genetice, expresia genelor, proteinele și metabolismul. Scopul este identificarea trăsăturilor biologice care pot susține o îmbătrânire mai sănătoasă. Cercetătorii solicită ca studiile viitoare să includă populații genetic diverse, pentru a evita concluzii incomplete și pentru a accelera înțelegerea longevității extreme.