Familia Regală a României a transmis un mesaj oficial de condoleanțe după decesul Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, evocând personalitatea și parcursul său remarcabil. Comunicarea subliniază legăturile istorice dintre cele două case regale și rolul discret, dar constant, al principesei în viața culturală și socială europeană.

Cine a fost Principesa Irina și ce loc a ocupat în Familia Regală

Casa Regală arată că Principesa Irina, născută în anul 1942, a fost cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Federica ai Greciei. Totodată, comunicatul precizează că aceasta a fost verișoară primară cu Regele Mihai, relație care a consolidat apropierea dintre familiile regale.

„Familia Regală a României a aflat cu mare mâhnire vestea tristă a trecerii la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942. Principesa Irina a fost verișoară primară cu Regele Mihai.”

Ce transmite mesajul oficial al Familiei Regale Române despre viața Principesei

În mesajul transmis, conturează un portret intelectual complex, subliniind interesele academice și artistice cultivate de-a lungul întregii vieți. Principesa Irina este descrisă drept o persoană erudită, preocupată constant de reflecția culturală și de cunoaștere.

„Intelectual erudit, principesa a fost interesată, de-a lungul întregii vieți, de filosofie, de arheologie și istorie, de literatură și de limbi străine. a fost o talentată pianistă și un devotat slujitor al cauzelor sociale.”

Comunicarea oficială menționează că Principesa Irina a locuit pentru mai mulți ani în India, apoi în Spania, păstrând o legătură constantă cu Grecia. O parte importantă a activității sale s-a concentrat pe proiecte cu impact social și cultural, scrie Capital.

„A locuit pentru mai mulți ani în India, apoi în Spania, și și-a petrecut o mare parte a timpului în Grecia. A fost fondatoarea organizației “Mundo en Armonia”, pe care a condus-o timp de mai multe decenii.”

Cum sunt descrise relațiile cu Familia Regală a României

Casa Regală subliniază apropierea constantă dintre membrii celor două familii, menționând numeroase întâlniri și vizite desfășurate de-a lungul anilor. Principesa Irina a vizitat România și s-a aflat frecvent în compania Familiei Regale române.

„Regina-mamă Elena, ca și Regele Mihai, Regina Ana și fiicele lor, au fost mereu foarte aproape de întrega Familie Regală a Greciei, în toate generațiile.”

Finalul comunicatului este dedicat evocării dimensiunii umane și morale a Principesei Irina, subliniind discreția, generozitatea și sensibilitatea sa. Mesajul este completat de gestul oficial al Custodelui Coroanei.

„Principesa Irina a fost un om de o mare sensibilitate sufletească, generos și modest, discret și profund.”