Femeie din Bistrița, diagnosticată cu intoxicație cu mercur după ce a folosit produse cumpărate din online. Cum acționa comercianta de la care le-a luat

11 nov. 2025, 16:34
Foto: pixabay.
Cuprins
  1. Ce diagnostic a primit clienta femeii din Bistrița care vindea creme
  2. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
  3. Ce decizie a luat instanța în cazul femeii din Bistrița care vindea creme

Caz șocant în Bistrița, acolo unde o femeie cumpăra creme din farmacii, iar mai apoi le vindea ilegal, sub propria marcă. Afacerea funcționa online, fără vreo autorizație, deși produsele conțineau o substanță toxică. Totul a ieșit la iveală după ce o clientă de-ale sale a ajuns la spital.

Ce diagnostic a primit clienta femeii din Bistrița care vindea creme

Toată schema femeii a ieșit la iveală după ce o clientă de-ale sale a fost diagnosticată cu intoxicație cu mercur. Se pare că produsele pe care le vindea conțineau clorură de mercur amoniacală, iar bistrițeanca nu avea autorizație care să-i permită comercializarea de produse farmaceutice.

Pe parcursul lui 2024, femeia, în vârstă de 42 de ani, ar fi cumpărat de la mai multe farmacii cremele pe care apoi le revindea. Produsele erau ambalate și comercializate sub marcă proprie, deși, în definitiv, nu aducea nicio ajustare cremelor.

Totul a ieșit la iveală abia în octombrie 2025, când o femeie a ajuns la spital cu intoxicație cu mercur. Unitatea spitalicească a fost cea care tras alarma cu privire la caz.

În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud au pus în executare 5 mandate de percheziție la sediul unor persoane juridice și domiciliile unor persoane, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, potrivit Mediafax.

Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și confiscat mai multe recipiente în care se aflau produsele care conțineau substanța toxică, clorura de mercur amoniacală. De asemenea, au fost reținute recipiente cu diferite uleiuri, documente contabile și înscrisuri care au valoarea de probe, precum și mai multe telefoane mobile.

Ce decizie a luat instanța în cazul femeii din Bistrița care vindea creme

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a femeii de 42 de ani.

Aceasta este cercetată pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de produse sau substanțe toxice și vătămare corporală.

