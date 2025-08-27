Celebrul cântăreț britanic Robbie Williams a dezvăluit că nu vrea să le ofere copiilor săi telefoane mobile, considerând că acest lucru ar fi echivalentul unui abuz.

Artistul a explicat într-un interviu în exclusivitate pentru că lumea din mediul online poate distruge echilibrul pe care o familie îl are.

Cum a luat nașterea decizia lui Robbie de a nu le oferii telefoane copiilor săi

Robbie este tatăl a patru copii, iar acesta a declarat că nu intenționează în viitorul apropiat să ofere copiilor săi telefoane mobile, „atât timp cât este omenește posibil”. a explicat că impactul pe care rețelele sociale asupra copiilor este unul imens și poate fi foarte dăunător, în special pentru dezvoltarea acestora.

„Nu au telefoane, nu vor avea telefoane cât timp se poate. Sunt la școală, alții au telefoane. Asta e. E atât de simplu. Am 51 de ani. Nu pot face față naturii corozive a internetului, mă doare, îmi strică ziua. Cum pot să dau această drog unei fete de 12 ani? Cum pot să dau această drog unui băiat de șapte ani? E abuz.”, a declarat artistul în exclusivitate pentru .

Despre viața personală a artistului

Artistul a reușit să egaleze chiar și Beatles când vine vorba de aflate pe primul loc în topurile britanice. Robbie a dezvăluit în cadrul aceluiași interviu că duce o viață mai discretă decât se aștepta. Acesta a vorbit și despre modul în care trece neobservat chiar în capitala Marei Britanii.

„Eram pe drum spre undeva și aveam această ținută roz, strălucitoare. Arăt ca nepoțelul lui Elton John! … Așa că am trecut prin Hyde Park și nu erau deloc oameni care să zică: ‘Iată-l pe Robbie Williams, iată-l pe Robbie Williams’.”, a mai spus acesta potrivit sursei citate.

Care sunt efectele negative pentru copii care primesc telefoane de la vârste fragede

Potrivit unui studiu realizat de către , telefoanele mobile folosite de copii pot avea efecte negative serioase printre care: dependența de telefon, cyberbullying, reducerea activității fizice, tulburări de somn, îngrijorări legate de confidențialitate, frica de a rata ceva. Toate acestea pot afecta negativ viața copiilor, dar și modul în care aceștia percep lumea.

Este important de știut faptul că nu toți copiii și tinerii vor experimenta aceste efecte negative, iar fiecare are modul său de a percepe mediul virtual. Comunicarea deschisă cu copilul îl poate ajuta foarte mult pentru a înțelege pericolele care se ascund în spatele ecranului.