România înregistrează un nou caz de femicid. De data aceasta, în Iași, unde victima este o femeie bolnavă de cancer. Aceasta a murit la spital, după două luni de suferință de la momentul în care a fist crunt bătută de soțul ei.

Cuprins:

Ce ar fi dus la izbucnirea conflictului Ce pedeapsă riscă agresorul

Ce ar fi dus la izbucnirea conflictului

Femeia de 51 de ani, din comuna Bălțați, a murit marți dimineață, în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași. A fost internată cu două luni în urmă, în stare extrem de gravă, fiind diagnosticată cu cancer în fază avansată. Dar nu boala de care suferea a adus-o la spital, ci violența la care fusese supusă.

Cu o zi înainte de a fi transportată la spital, femeia a fost lovită cu bestilitate de soțul ei, cu pumnii și cu picioarele. A fost lăsată să agonizeze, în timp ce agresorul a plecat cu iubita lui, o bulgăroaică, în .

Amantul femeii a fost cea care a găsit-o următoarea zi întinsă pe podeaua, plină de sânge, și care a sunat la 112 pentru a cere ajutorul. Potrivit declarațiilor acestuia, soțul femeii ar fi amenințat-o încă de dinainte că o omoară, relatează .

Procurorii spun că gelozia a fost motivul care a dus la izbucnirea scandalului, ambii parteneri fiind implicați în alte relații. Soțul muncea în străinătate, în timp ce era casnică.

Ce pedeapsă riscă agresorul

Cum individul a părăsit imediat după agresiune țara, anchetatorii încep procedurile de căutare internațională. Imediat ce va fi găsit, acesta va fi adus în țară pentru proces.

Bărbatul în vârstă de 53 de ani este cercetat pentru omor, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă să rămână până la 25 de ani.