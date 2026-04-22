Acasa » Politică » Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu

Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 18:14
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu
În imagine: Claudiu Manda și Sorin Grindeanu de la PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Stenograme din ședința PSD de miercuri arată cum social-democrații se încurajează reciproc să meargă „până la capăt” pentru a dărâma Guvernul Bolojan. Ei vorbesc despre demisia miniștrilor lor, care se va întâmpla joi, dar și despre o eventuală moțiune de cenzură.

Ce au discutat PSD-iștii în ședință

După consultările cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, liderii PSD s-au întrunit în ședință și au decis să-și retragă miniștrii din guvern joi.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, le-a spus colegilor de partid că premierul Ilie Bolojan (PNL), „care le de tuturor lecții de etică, a ieșit la racolat de parlamentari”.

„Vă asigur – și i-am spus și președintelui – că nici noi nu stăm să contemplăm ca-n Miorița, pentru că noi nu am învățat politică la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”, a mai spus Grindeanu, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.

Alți social-democrați au intervenit apoi pentru a încuraja o atitudine dură a partidului:

  • Adrian Solomon, deputat PSD: „demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură”.
  • Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei: „Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
  • Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD: „Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt!”

Planul PSD ar fi să depună o moțiune de cenzură și să o treacă cu ajutorul AUR. De altfel, AUR a anunțat deja că va vota orice moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”
Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”
Ministrul Justiției confirmă că miniștrii PSD vor demisiona joi. Marinescu: Nicușor Dan vede în continuare participarea PSD în coaliție / Noi nu excludem moțiunea de cenzură (VIDEO)
Ilie Bolojan, susținut de la cel mai înalt nivel din Europa. Pe cine a informat că nu va demisiona: „I-am mulțumit pentru colaborarea bună”
PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD
Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?
Cutremur politic: Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a declanșat criza politică: “E o jignire. A rămas la vechile metehne”
DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan. Instituția a comfirmat verificările UPDATE
Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Președintele Radu Moldovan dus la audieri împreună cu alți funcționari UPDATE
