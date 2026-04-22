Stenograme din ședința PSD de miercuri arată cum social-democrații se încurajează reciproc să meargă „până la capăt” pentru a dărâma Guvernul Bolojan. Ei vorbesc despre demisia miniștrilor lor, care se va întâmpla joi, dar și despre o eventuală moțiune de cenzură.

Ce au discutat PSD-iștii în ședință

După consultările cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, liderii PSD s-au întrunit în ședință și au decis din guvern joi.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, le-a spus colegilor de partid că premierul Ilie Bolojan (PNL), „care le de tuturor lecții de etică, a ieșit la racolat de parlamentari”.

„Vă asigur – și i-am spus și președintelui – că nici noi nu stăm să contemplăm ca-n Miorița, pentru că noi nu am învățat politică la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”, a mai spus Grindeanu, potrivit stenogramelor obținute de

Alți social-democrați au intervenit apoi pentru a încuraja o atitudine dură a partidului:

Adrian Solomon, deputat PSD: „demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de ”.

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei: „Când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD: „Vom merge până la capăt. Ei vor să temporizeze, ca să ne sinucidem noi politic. Nu există această variantă. Până la capăt!”

Planul PSD ar fi să depună o moțiune de cenzură și să o treacă cu ajutorul AUR. De altfel, AUR a anunțat deja că va vota orice moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.