Acasa » Externe » Trump sugerează o posibilă implicare a Chinei în sprijinirea Iranului. Beijingul neagă acuzațiile

Trump sugerează o posibilă implicare a Chinei în sprijinirea Iranului. Beijingul neagă acuzațiile

Selen Osmanoglu
22 apr. 2026, 18:17
Trump sugerează o posibilă implicare a Chinei în sprijinirea Iranului. Beijingul neagă acuzațiile
Sursa Foto: Hepta - Zuma Press / Mykhaylo Palinchak
Cuprins
  1. „Un cadou din China”
  2. „Acuzații fără bază”
  3. Tensiuni geopolitice și acuzații neclare
  4. Presiuni și sancțiuni posibile
  5. Analiza experților

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut declarații ambigue privind o posibilă implicare a Chinei în sprijinirea Iranului cu echipamente militare, susținând că Statele Unite ar fi interceptat o navă suspectă. Beijingul respinge ferm acuzațiile și vorbește despre „speculații fără fundament”.

„Un cadou din China”

Într-un interviu acordat CNBC, Donald Trump a afirmat că SUA au reținut recent o navă care ar fi transportat un „cadou” din partea Chinei către Iran, scrie Adevărul.

„Am prins ieri o navă care avea unele lucruri la bord, ceea ce nu a fost foarte plăcut – un cadou din China, poate, nu știu”, a declarat liderul american.

El a adăugat că „a crezut” într-o înțelegere cu președintele Xi Jinping, dar a sugerat că situația rămâne neclară, referindu-se la contextul conflictelor în desfășurare.

Casa Albă nu a oferit până acum o poziție oficială privind aceste declarații.

„Acuzații fără bază”

Autoritățile de la Beijing au respins ferm orice implicare în livrări de armament către Iran.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat că nava reținută de SUA este „un vas comercial străin” și a acuzat Washingtonul de interpretări eronate.

Ambasada Chinei la Washington a reiterat că Beijingul controlează strict exporturile de produse militare și de tip „dublă utilizare” și că respectă regulile internaționale în acest domeniu.

Tensiuni geopolitice și acuzații neclare

Deși Statele Unite au indicat în mai multe rânduri că Rusia sprijină Iranul, rolul Chinei rămâne neclar. Beijingul evită oficial implicarea directă în conflicte militare externe.

Totuși, informații ale serviciilor de informații americane sugerează posibile livrări de sisteme antiaeriene către Iran, acuzații negate de partea chineză.

Donald Trump a afirmat anterior că președintele Xi Jinping i-ar fi transmis că China nu furnizează arme Iranului.

Presiuni și sancțiuni posibile

Washingtonul avertizează că orice sprijin militar pentru Iran ar putea atrage sancțiuni economice dure. Trump a amenințat anterior cu tarife de până la 50% pentru statele implicate în susținerea militară a Teheranului.

În paralel, SUA au intensificat controalele maritime în Strâmtoarea Ormuz, interceptând nave suspecte și exercitând presiune asupra Iranului în contextul tensiunilor regionale.

Analiza experților

Analiștii consideră că situația este complicată de implicarea SUA în conflictul cu Iranul și de relația economică sensibilă cu China.

„Realitatea este că poziția președintelui Trump este slăbită de implicarea într-un război cu Iranul”, a declarat Jennifer Kavanagh de la Defense Priorities.

Alți experți subliniază că Beijingul încearcă să mențină stabilitatea relațiilor cu Washingtonul, în timp ce evită escaladarea directă a tensiunilor.

Newsweek: Rusia trimite „robotul-lunetist” în război. Poate trage de la 1.200 m în soldații-roboți ai Ucrainei
Externe
Externe
Meghan Markle stârnește revoltă. Gestul făcut în ziua centenarului Reginei Elisabeta a II-a i-a enervat pe fani: „Ca de obicei”
Externe
Oligarhul Vladimir Plahotniuc condamnat la 19 ani. Sentinţa nu este definitivă
Externe
Bulgaria surprinde Europa! Ar putea depăși Grecia la nivelul PIB-ului pe cap de locuitor până în 2030, anunță FMI
Externe
Tucker Carlson, jurnalistul care a făcut un interviu și cu Călin Georgescu, regretă că l-a susținut pe Trump: „Îmi cer iertare că am indus în eroare oamenii”
Externe
Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
Externe
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
Externe
Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: „Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile”
Externe
Trump, dezvăluiri neașteptate: „Am fost foarte impresionat de mine însumi când m-a sunat șeful Apple să mă pupe în fund”
Externe
Criza combustibilului lovește dur! Lufthansa elimină 20.000 de zboruri. Care sunt cele mai afectate destinații
