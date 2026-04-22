Președintele , Donald Trump, a făcut declarații ambigue privind o posibilă implicare a Chinei în sprijinirea Iranului cu echipamente militare, susținând că Statele Unite ar fi interceptat o navă suspectă. Beijingul respinge ferm acuzațiile și vorbește despre „speculații fără fundament”.

„Un cadou din China”

Într-un interviu acordat CNBC, Donald Trump a afirmat că SUA au reținut recent o navă care ar fi transportat un „cadou” din partea Chinei către Iran, scrie Adevărul.

„Am prins ieri o navă care avea unele lucruri la bord, ceea ce nu a fost foarte plăcut – un cadou din China, poate, nu știu”, a declarat liderul american.

El a adăugat că „a crezut” într-o înțelegere cu președintele Xi Jinping, dar a sugerat că situația rămâne neclară, referindu-se la contextul conflictelor în desfășurare.

Casa Albă nu a oferit până acum o poziție oficială privind aceste declarații.

„Acuzații fără bază”

Autoritățile de la Beijing au respins ferm orice implicare în livrări de armament către Iran.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat că nava reținută de SUA este „un vas comercial străin” și a acuzat Washingtonul de interpretări eronate.

Ambasada Chinei la Washington a reiterat că Beijingul controlează strict exporturile de produse militare și de tip „dublă utilizare” și că respectă regulile internaționale în acest domeniu.

Tensiuni geopolitice și acuzații neclare

Deși Statele Unite au indicat în mai multe rânduri că Rusia sprijină Iranul, rolul Chinei rămâne neclar. Beijingul evită oficial implicarea directă în conflicte militare externe.

Totuși, informații ale serviciilor de informații americane sugerează posibile livrări de sisteme antiaeriene către Iran, acuzații negate de partea chineză.

Donald Trump a afirmat anterior că președintele Xi Jinping i-ar fi transmis că China nu furnizează arme Iranului.

Presiuni și sancțiuni posibile

Washingtonul avertizează că orice sprijin militar pentru Iran ar putea atrage sancțiuni economice dure. Trump a amenințat anterior cu tarife de până la 50% pentru statele implicate în susținerea militară a Teheranului.

În paralel, SUA au intensificat controalele maritime în Strâmtoarea Ormuz, interceptând nave suspecte și exercitând presiune asupra Iranului în contextul tensiunilor regionale.

Analiza experților

Analiștii consideră că situația este complicată de implicarea SUA în conflictul cu Iranul și de relația economică sensibilă cu China.

„Realitatea este că poziția președintelui Trump este slăbită de implicarea într-un război cu Iranul”, a declarat Jennifer Kavanagh de la Defense Priorities.

Alți experți subliniază că Beijingul încearcă să mențină stabilitatea relațiilor cu Washingtonul, în timp ce evită escaladarea directă a tensiunilor.