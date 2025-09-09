Femeie din Tulcea, lovită în plină figură de o vecină. Motivul ciudat care a declanșat scandalul

O femeie din judeţul Tulcea a fost lovită în plină figură de o vecină. Cearta a pornit de la o boxă comună a vecinilor. Victima a refuzat îngrijirile medicale.

Cum s-a ajuns la scandalul între vecine

Jandarmii din județul Tulcea au fost solicitaţi să intervină de către un bărbat, care a reclamat că soţia sa a fost lovită de o vecină. La faţa locului, ei au găsit-o pe victimă, o femeie de 36 de ani, care avea sânge pe față. Ea nu a vrut să fie dusă la spital.

„Aceasta a declarat că vecina, în vârstă de 47 de ani, i-a reproşat faptul că a blocat uşa de acces către boxa comună cu mai multe obiecte, printre care şi un blat de bucătărie, acesta fiind şi motivul pentru care soţul ei a rămas blocat în boxă.

Pe fondul acestor neînţelegeri privind blocarea uşii de acces către boxa comună cu mai multe obiecte, a avut loc un conflict între cele două femei”, a transmis Jandarmeria Tulcea.

Soţul femeii agresate a rămas blocat în boxă și când partenera lui a încercat să deblocheze uşa, vrând să arunce la gunoi blatul de bucătărie, vecina sa a reacționat lovind-o în față.