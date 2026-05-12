Flavia Codreanu
12 mai 2026, 16:35
Un agent imobiliar din Iași a intrat în vizorul ANAF. Acesta este suspectat că ar fi păgubit statul cu 13.000.000 de lei.

Cum funcționa schema prin care acest agent imobiliar din Iași acțina

Inspectorii antifraudă au analizat activitatea unui dezvoltator care a construit și vândut opt blocuri de apartamente în municipiul Iași. Conform datelor din anchetă, acesta a pus la punct un sistem de înregistrări contabile nereale pentru a evita plata impozitelor către stat.

Deși apartamentele erau finalizate și predate noilor proprietari, tranzacțiile nu apăreau corect în documentele oficiale. În tot acest timp, oamenii locuiau deja în imobile și achitau utilitățile direct către dezvoltator.

Reprezentanții fiscului au explicat mecanismul prin care acționa suspectul

„Potrivit constatărilor, apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceștia utilizau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților”, precizează ANAF, într-un comunicat.

Ce au descoperit autoritățile

Pe lângă neregulile din firmă, inspectorii au verificat și persoana fizică din spatele afacerii. Aceștia au aflat că au fost vândute terenuri și apartamente în nume personal fără ca sumele reale să fie declarate la Fisc. Această acțiune a adăugat încă 2,28 milioane de lei la prejudiciul total, sumă care nu a mai ajuns la bugetul statului sub formă de taxe.

„Totodată, în cadrul unei acțiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează societatea, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei”, au mai precizat reprezentanții ANAF.

Ce măsuri au luat autoritățile după frauda imensă

În total, frauda se ridică la 13 milioane de lei, motiv pentru care ANAF va sesiza procurorii pentru a începe urmărirea penală. Autoritățile vor să recupereze banii și să oprească astfel de practici care afectează piața imobiliară.

Fiscul a avertizat că va continua controalele aspre pentru a descoperi și alte rețele care folosesc firme-fantomă sau contabilitate dublă pentru a nu plăti datoriile către stat.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile de stimulare a conformării fiscale, atât prin activități preventive de informare a contribuabililor, cât și prin combaterea faptelor de evaziune fiscală prin controale antifraudă”, a transmis ANAF.

