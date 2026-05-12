Concertul Metallica de pe Arena Națională schimbă miercuri seară nu doar agenda fanilor rock, ci și rutina traficului din estul Capitalei. Autoritățile de transport au anunțat restricții rutiere, trasee modificate pentru mai multe linii și un program extins pentru transportul public, astfel încât zecile de mii de spectatori să poată ajunge și pleca mai ușor din zonă.

Ce străzi vor fi restricționate și de la ce oră începe reorganizarea traficului

a anunțat că traficul rutier va fi restricționat începând cu ora 15:00. Măsura vizează Bulevardul Pierre de Coubertin, dar și Bulevardul Basarabia, pe segmentul cuprins între Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății.

Ca urmare, șase linii importante din rețeaua de transport public vor circula temporar pe trasee alternative, pentru a evita zona aglomerată din jurul stadionului.

Liniile afectate sunt 85, 90, 104, 143, 640 și N109, toate urmând să funcționeze pe rute ajustate până la ridicarea restricțiilor, relatează Digi24.

Cum vor circula autobuzele, troleibuzele și liniile de noapte

Liniile 85 și 90 vor merge pe traseul obișnuit până în zona Vatra Luminoasă, după care vehiculele vor fi redirecționate și vor întoarce în Depoul Vatra Luminoasă.

Autobuzul 104 va circula normal din Complex Pantelimon până la intersecția Șoseaua Iancului cu Bulevardul Pierre de Coubertin, apoi va continua pe o rută modificată.

Linia 143 va avea, de asemenea, un traseu temporar diferit, cu întoarcere în zona Baicului, pentru a evita blocajele anticipate.

Liniile 640 și N109 vor ocoli sectorul restricționat prin Bulevardul Nicolae Grigorescu, strada Constantin Brâncuși, strada Baba Novac și Șoseaua Mihai Bravu.

În plus, stația „Piața Hurmuzachi”, folosită de liniile 640 și N109, va fi mutată temporar pe Calea Călărașilor.

Ce se întâmplă după concertul Metallica

Pentru momentul în care zeci de mii de spectatori vor părăsi , operatorii de transport au decis suplimentarea capacității în zonă.

Programul liniilor 1, 10, 85, 104 și 143 va fi prelungit, iar vehiculele vor circula la intervale reduse pentru preluarea rapidă a publicului.

Șase tramvaie de pe liniile 1 și 10 vor ajunge în zonă la fiecare zece minute, troleibuzele liniei 85 vor pleca din apropierea stadionului la același interval, iar autobuzele liniei 104 vor circula la fiecare șase minute.