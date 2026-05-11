Acasa » Politică » Efectele votului la moțiunea de cenzură. Grupul parlamentar POT va activa sub un nume nou

Adrian Teampău
11 mai 2026, 17:51
Răzvan Chiriță și Anamaria Gavrilă Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Grupul parlamentar POT și-a schimbat numele
  2. Schimbare de nume cu scandal

Grupul parlamentar al deputaților POT și-a schimbat numele și va activa ca Uniţi pentru România. Anunțul a fost făcut de reprezentantul partidului, deputatul Răzvan Chiriță

Grupul parlamentar POT și-a schimbat numele

Deputatul Răzvan Chiriţă a ucrat la tribuna plenului, în ședința de marți, și a anunțat că grupul deputaților POT și-a schimbat numele. Nou denumire sub care va activa grupul parlamentar este „Uniţi pentru România”. Conform reglementărilor Camerei Deputaților, este nevoie de minimum 10 deputați pentru a forma un grup parlamentar. În cazul de față este vorba despre un grup format din 16 membri.

„Aş vrea să aduc la cunoştinţa plenului că, în urma deciziei adoptate în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, din data de 6 mai a fost aprobată schimbarea denumirii grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri în grupul parlamentar «Uniţi pentru România». Grupul este format din 16 membri”, a informat Chiriţă.

Deputatul a precizat că a devenit liderul acestui grup, în vreme ce poziția de vicelider este ocupată de Daniel Grofu. Secretari sunt Gabriela Porumboiu şi Călin Florin Groza.

Membri ai grupului sunt Maria Cernit, Codruţa Maria Corcheş, Anamaria Gavrilă, Andrei Csillag, Bianca Eugenia Gavrilă, Ancuţa Florina Irimia, Kroncsiş Sebastian, Sergiu Matei, Dan Nicolae, Gheorghe Pîclişan, Cristian Popa, Gheorghe Răducea.

Schimbare de nume cu scandal

Schimbarea denumirii numelul sub care activează grupul parlamentar POT, vine în contextul negocierilor din Parlament pentru formarea unei majorități care să susțină un nou guvern. Încă de săptămâna trecută a apărut informația că PSD va purta discuții cu liderii partidelor parlamentare pentru a cristaliza o nouă majoritate, în condițiile în care PNL și USR au refuzat să participe la o nouă coaliție.

Sorin Grindeanu a avut întâlniri, deja, cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, și cu liderul deputaților minorităților naționale, Varujan Pambuccian. Cei doi sunt, de altfel, susținători ai refacerii coaliției de guvernare în forma inițială. Trebuie spus că parte din voturile de la moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului Bolojan au venit chiar de la minorități.

Pe de altă parte, trebuie spus că Răzvan Chiriță anunța constituirea unui nou grup parlamentar, din care făceau parte, la început, 19 deputați POT, încă din luna februarie. Mișcarea a fost contestată de partidul condus de Anamaria Gavrilă, într-un comunicat postat pe Facebook.

„Un fost deputat POT, Răzvan-Mirel Chiriță, solicită redenumirea Grupului parlamentar fără a avea acest drept, fiind exclus din rândurile partidului încă de la data de 10 decembrie 2025. În acest context, POT solicită Biroului Permanent al Camerei Deputaților să ia act de nulitatea actelor depuse de deputatul Răzvan-Mirel Chiriță privind schimbarea denumirii Grupului parlamentar precum și aderarea unor noi membri la acest grup”, transmitea POT pe Facebook.

