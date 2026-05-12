Acasa » Politică » Renate Weber atacă la CCR Ordonanța SAFE. Avocatul Poporului contestă legalitatea OUG pentru împrumutul de 16,6 miliarde de euro destinat apărării

12 mai 2026, 16:42
Renate Weber, Avocatul Poporului, a criticat decizia Ministerului Educației de a lăsa fără bursele de transport elevii din rural care merg la liceu în altă localitate. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Renate Weber s-a ținut de cuvânt
  2. Ce prevede Ordonanța SAFE

Renate Weber a trimis marți la Curtea Constituțională sesizarea privind OUG 38/2026, cunoscută public drept „Ordonanța SAFE”, actul normativ prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a deschis procedura pentru accesarea fondurilor europene destinate investițiilor în apărare.

Renate Weber s-a ținut de cuvânt

Renate Weber anunțase încă de luni că va face această sesizare. Și s-a mișcat repede.

Primul motiv invocat în sesizare este „încălcarea obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ”, dar și „nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un Guvern demis.

Ordonanța a fost adoptată după ce Cabinetul Bolojan intrase în procedura politică tensionată legată de moțiunea de cenzură, iar criticii susțin că Executivul nu mai avea legitimitatea constituțională pentru emiterea unui asemenea act normativ. Tema a fost ridicată inclusiv în Parlament și de către opoziție, care a cerut intervenția Avocatului Poporului.

Al doilea motiv invocat în sesizare este „nerespectarea ordinii de sesizare a camerelor prevăzută de art. 75 din legea fundamentală”.

Pe lângă sesizarea depusă de Avocatul Poporului, Comisia pentru constituționalitate a Senatului a constatat existența unui posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în privința aceleiași ordonanțe. Este vorba despre OUG 38/2026, care include și componenta SAFE privind înzestrarea armatei.

Ce prevede Ordonanța SAFE

Programul SAFE („Security Action for Europe”) este instrumentul european prin care statele membre UE pot contracta împrumuturi pentru investiții strategice în apărare. România are alocată suma de 16.680.055.394 euro, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, iar Guvernul a aprobat semnarea acordului de împrumut cu Comisia Europeană.

Potrivit documentelor oficiale, acordul stabilește perioada de disponibilitate a fondurilor, condițiile detaliate ale împrumutului și mecanismul de implementare. Banii vor fi acordați în tranșe, în funcție de îndeplinirea jaloanelor din Planul de investiții al României, iar termenul-limită pentru disponibilizarea sumelor este 31 decembrie 2030.

Finanțarea este destinată în principal înzestrării armatei și proiectelor strategice de apărare, iar Guvernul susține că împrumutul este mai avantajos decât finanțarea clasică din piață, datorită condițiilor oferite prin mecanismul european SAFE. Premierul Bolojan a declarat anterior că programul trebuie finalizat rapid pentru ca România să valorifice această oportunitate.

Dacă Curtea Constituțională a României va admite sesizarea, procedura de implementare a acordului SAFE poate fi blocată sau întârziată semnificativ, într-un moment în care Executivul susține că România trebuie să finalizeze rapid accesarea celor peste 16 miliarde de euro pentru apărare.

De menționat că 31 mai este termenul pentru semnarea contractelor individuale ale României din programul SAFE, iar semnarea contractelor comune de achiziție (România împreună cu alte state membre) trebuie făcută până la finalul lunii iunie.

PSD lucrează la o nouă majoritate parlamentară. Varianta premierului tehnocrat prinde tot mai mult contur
