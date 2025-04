Fernando Morientes a ajuns în spital din cauza zborurilor frecvente: „Am tras o sperietură de moarte!”

Fostul mare atacant al echipei naționale a Spaniei, Fernando Morientes, în vârstă de 49 de ani, a fost internat de urgență în spital, după ce a acuzat dureri puternice în piept în urma unei serii de zboruri frecvente. Medicii au stabilit că fostul jucător suferă de , o afecțiune gravă cauzată de un de sânge ajuns în plămâni, relatează .

Fostul star al echipelor Real Madrid, AS Monaco, Liverpool și Valencia, cu 27 de goluri marcate în 47 de apariții pentru naționala Spaniei, a devenit în prezent comentator sportiv pentru postul COPE, în cadrul emisiunii „Tiempo de Juego”. Însă ritmul intens al deplasărilor pe care le presupune noul său rol aproape că l-a costat viața.

„Durerea era pătrunzătoare. Am crezut că e de la stomac”

Morientes a povestit, într-un interviu pentru Marca, cum au început simptomele și cum a ignorat semnele de alarmă ale organismului.

„Mă simțeam rău după atâtea călătorii. Pe drumul de întoarcere de la Huelva la Madrid, mă durea foarte tare în piept, o durere pătrunzătoare sub stern. Am crezut că am ceva la stomac și nu am vrut să merg la spital.”

Starea sa s-a agravat în acea seară, motiv pentru care a cerut ajutor medical. Analizele au arătat un nivel crescut al enzimelor cardiace, iar investigațiile suplimentare au dus la un diagnostic clar: embolie pulmonară.

„S-a format un cheag pe partea din spate a genunchiului meu din cauza timpului petrecut în aer, în avioane și în mașină. Sângele meu s-a îngroșat și acel tromb s-a dus la plămân. Asta mi-a făcut rău.”

Cinci zile de spitalizare și o lecție importantă

Morientes a petrecut cinci zile în spital, iar medicii i-au transmis că se va recupera complet, dar va trebui să fie mai prudent de acum înainte. El a recunoscut că a fost la un pas de o tragedie și că lecția l-a marcat profund:

„Am tras o sperietură de moarte! Medicii mi-au spus că mă voi recupera complet, dar că, de acum, va trebui să fiu mai atent la călătorii.”

Un avertisment pentru cei care călătoresc frecvent

Fostul atacant a dorit să transforme experiența sa dureroasă într-un mesaj de conștientizare pentru public.

„Mi-aș dori ca oamenii să învețe din greșeala mea. Eu nu am știut și dacă aș fi știut nu aș fi făcut ce am făcut.”

El recomandă ca persoanele care zboară des să fie informate și să ia măsuri de prevenție, cum ar fi administrarea de anticoagulante atunci când este necesar și reducerea călătoriilor inutile:

„Este important ca oamenii care călătoresc des să cunoască aceste pericole. (…) Dacă nu, recomand să luați decizii mai bune și să nu călătoriți încontinuu, așa cum fac eu.”

Experiența lui Morientes atrage atenția asupra unui pericol real asociat zborurilor frecvente – tromboza venoasă profundă și riscul de embolie pulmonară – o problemă de sănătate care poate afecta oricine, indiferent de stilul de viață aparent activ sau de notorietate.