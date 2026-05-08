Clipe de panică la ! Un elev de doar 12 ani a ajuns la spital în urma unui incident șocant petrecut în timpul unei pauze. Copilul ar fi fost atacat de un coleg, care l-ar fi înjunghiat în spate și în braț cu un cuțit de bucătărie.

Din cauza rănilor suferite, victima a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată de urgență la spital. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla cum s-a produs incidentul.

Cum s-a ajuns la un gest extrem între doi colegi de doar 12 ani

Incidentul șocant s-ar fi petrecut între doi elevi de clasa a V-a de la Liceul Tehnologic Vinga, ambii în vârstă de 12 ani și colegi de clasă. Potrivit inspectorului școlar general Marius Gondor, cei doi elevi s-ar fi certat în timpul unei pauze. Conflictul ar fi degenerat rapid, iar unul dintre copii l-ar fi atacat pe colegul său cu un cuțit. Cadrele didactice au intervenit imediat și au sunat la 112 pentru a solicita ajutor medical.

Elevul rănit a fost transportat la spital cu un , iar, din primele informații, starea sa este stabilă. În paralel, atât conducerea școlii, cât și polițiștii au început verificări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul, notează Observator News.

Ce spun anchetatorii despre atacul petrecut în școală

Surse apropiate anchetei susțin că elevul ar fi fost atacat cu un cuțit de bucătărie. Băiatul ar fi fost înjunghiat atât în spate, cât și la mână.

Copilul a fost transportat de urgență la un spital de copii din Timișoara, unde a ajuns conștient și în stare stabilă. Între timp, polițiștii continuă cercetările la Liceul Tehnologic Vinga pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.