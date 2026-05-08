Guvernul a adoptat în grabă o serie de modificări legislative care pun în pericol micile afaceri din sectorul băuturilor alcoolice. Sute de IMM-uri sunt obligate să respecte termene aproape imposibile și să suporte garanții financiare uriașe.
Noile cerințe apărute peste noapte le împing în fața unei alegeri dure între conformare rapidă și închiderea activității. În același timp, acciza pe vin aduce beneficii minime la bugetul statului și ridică semne de întrebare asupra motivelor reale din spatele măsurilor adoptate.
Ordonanța de urgență nr. 89/2025, adoptată chiar înainte de finalul anului 2025, a provocat reacții puternice în rândul antreprenorilor din industria băuturilor alcoolice. În plină perioadă de sărbători, Guvernul a introdus noi obligații pentru operatorii economici care lucrează cu produse accizabile. Aceștia sunt nevoiți să își reînnoiască autorizațiile și înregistrările fiscale într-un interval foarte scurt. Termenul stabilit între 1 martie și 31 mai 2026 le lasă firmelor doar câteva luni pentru refacerea unor documentații administrative complexe.
Măsura afectează un număr mare de afaceri din sectorul băuturilor alcoolice. Sunt vizate atât antrepozitele fiscale și distribuitorii angro, cât și comercianții care vând produse întâlnite zilnic în magazine și restaurante. În categoria produselor accizabile intră nu doar băuturile spirtoase și tutunul, ci și vinul, berea sau alte băuturi fermentate. Pentru multe IMM-uri, noile obligații înseamnă birocrație suplimentară, costuri ridicate și termene greu de respectat.
La doar câteva luni după adoptarea primei ordonanțe, Guvernul a revenit cu o nouă modificare legislativă care a amplificat nemulțumirea antreprenorilor. Pe 27 februarie 2026 a fost adoptată OUG nr. 9/2026, prezentată oficial ca o soluție pentru evitarea „blocajelor operaționale”.
În realitate, actul normativ a mutat începutul procedurii de reînnoire a autorizațiilor de la 1 martie la 31 martie 2026, însă termenul final de 31 mai a rămas neschimbat. Astfel, companiile s-au trezit cu doar două luni la dispoziție pentru pregătirea și depunerea documentațiilor, în loc de trei.
Chiar în ziua în care începea oficial perioada de reautorizare, Guvernul a introdus o nouă obligație care a stârnit panică în rândul operatorilor economici. Pe 31 martie 2026 a fost publicată HG nr. 184/2026, act care impune prezentarea autorizației ISU de securitate la incendiu pentru fiecare locație folosită în activitate. Măsura a intrat imediat în vigoare, fără perioadă de tranziție și fără timp de adaptare pentru firmele vizate.
Problema este că obținerea unei astfel de autorizații presupune controale, documentații tehnice și aprobări care pot dura luni întregi. În aceste condiții, multe companii riscă să nu poată depune actele complete până la termenul limită din 31 mai 2026. Pentru firmele care nu reușesc să obțină documentul la timp, consecințele pot fi dramatice: respingerea reautorizării și imposibilitatea de a mai comercializa legal produse accizabile.
Astfel, afaceri care au funcționat ani la rând fără probleme se pot trezi peste noapte în afara legii din cauza unor întârzieri birocratice greu de controlat, notează Hotnews.
OUG 89/2025 a adus, pe lângă noile obligații administrative, și o condiție financiară care provoacă îngrijorare în rândul micilor antreprenori din domeniu. Distribuitorii de vinuri, bere și alte băuturi alcoolice sunt obligați să constituie o garanție financiară de 250.000 de lei pentru a putea continua activitatea.
Valoarea impusă este identică pentru toate companiile, fără să țină cont de dimensiunea afacerii sau de nivelul vânzărilor. În aceste condiții, un comerciant regional ajunge să suporte aceeași presiune financiară ca un mare distribuitor național.
Situația s-a complicat și mai mult după publicarea procedurii oficiale pentru obținerea atestatului de distribuție. Documentul a apărut abia pe 1 aprilie 2026, cu mai puțin de două luni înainte de termenul limită. Pentru multe IMM-uri afectate deja de scăderea consumului, găsirea unei sume atât de mari într-un timp atât de scurt este aproape imposibilă.
La prima vedere, legea pare să ofere mai multe variante pentru constituirea garanției financiare impuse distribuitorilor de băuturi alcoolice. Firmele pot depune bani cash la trezorerie, pot obține o scrisoare de garanție bancară sau pot apela la o poliță de asigurare. În realitate însă, antreprenorii spun că aceste opțiuni există mai mult pe hârtie decât în practică. Polițele de asigurare necesare nu sunt disponibile pe piață, inclusiv companiile de stat confirmând că nu oferă un astfel de produs.
Scrisorile de garanție bancară sunt greu de obținut pentru multe IMM-uri din domeniu. Băncile cer o capacitate financiară ridicată, dificil de demonstrat într-o perioadă de scădere a consumului. În plus, lipsa unui model standard acceptat de autorități generează refuzuri suplimentare din motive birocratice.
Pentru majoritatea firmelor a rămas doar varianta depunerii banilor cash la trezorerie. Antreprenorii avertizează că o astfel de soluție poate bloca complet activitatea unei afaceri mici. Fără lichidități, fără acces facil la creditare și fără produse de asigurare disponibile, multe companii spun că nu mai au nicio alternativă reală.
Noua acciză aplicată vinului provoacă tot mai multe semne de întrebare în rândul economiștilor și antreprenorilor din industrie. Deși Guvernul susține necesitatea măsurii, sumele estimate pentru bugetul statului sunt reduse comparativ cu efectele produse în piață. Din ianuarie 2026, acciza pentru vin a fost stabilită la 0,11 lei pe litru, după majorarea față de nivelul anterior de 0,10 lei/litru. În condițiile unei producții anuale de aproximativ 400 de milioane de litri, statul ar putea încasa teoretic în jur de 8,5 milioane de euro pe an, o valoare considerată minoră la nivelul bugetului național.
În schimb, costurile pentru companii sunt mult mai vizibile și imediate. Producătorii și distribuitorii trebuie să suporte noi obligații administrative, proceduri de autorizare mai complicate, garanții financiare și controale suplimentare. Reprezentanții industriei avertizează că măsurile riscă să sufoce un sector care ar trebui încurajat, nu împovărat cu birocrație excesivă. În timp ce alte accize aduc miliarde de lei la buget și justifică un aparat de control extins, în cazul vinului diferența dintre câștigul fiscal și presiunea pusă pe industrie pare tot mai greu de explicat.