Cum au ajuns firmele să aibă și mai puțin timp pentru conformare

La doar câteva luni după adoptarea primei ordonanțe, Guvernul a revenit cu o nouă modificare legislativă care a amplificat nemulțumirea antreprenorilor. Pe 27 februarie 2026 , prezentată oficial ca o soluție pentru evitarea „blocajelor operaționale”.

În realitate, actul normativ a mutat începutul procedurii de reînnoire a autorizațiilor de la 1 martie la 31 martie 2026, însă termenul final de 31 mai a rămas neschimbat. Astfel, companiile s-au trezit cu doar două luni la dispoziție pentru pregătirea și depunerea documentațiilor, în loc de trei.

Autorizația ISU impusă peste noapte pune companiile sub presiune

Chiar în ziua în care începea oficial perioada de reautorizare, Guvernul a introdus o nouă obligație care a stârnit panică în rândul operatorilor economici. Pe 31 martie 2026 a fost publicată HG nr. 184/2026, act care impune prezentarea autorizației ISU de securitate la incendiu pentru fiecare locație folosită în activitate. Măsura a intrat imediat în vigoare, fără perioadă de tranziție și fără timp de adaptare pentru firmele vizate.

Problema este că obținerea unei astfel de autorizații presupune controale, documentații tehnice și aprobări care pot dura luni întregi. În aceste condiții, multe companii riscă să nu poată depune actele complete până la termenul limită din 31 mai 2026. Pentru firmele care nu reușesc să obțină documentul la timp, consecințele pot fi dramatice: respingerea reautorizării și imposibilitatea de a mai comercializa legal produse accizabile.

Astfel, afaceri care au funcționat ani la rând fără probleme se pot trezi peste noapte în afara legii din cauza unor întârzieri birocratice greu de controlat, notează Hotnews.

Garanția de 250.000 de lei care poate elimina micii distribuitori din piață

OUG 89/2025 a adus, pe lângă noile obligații administrative, și o condiție financiară care provoacă îngrijorare în rândul micilor antreprenori din domeniu. Distribuitorii de vinuri, bere și alte băuturi alcoolice sunt obligați să constituie o garanție financiară de 250.000 de lei pentru a putea continua activitatea.

Valoarea impusă este identică pentru toate companiile, fără să țină cont de dimensiunea afacerii sau de nivelul vânzărilor. În aceste condiții, un comerciant regional ajunge să suporte aceeași presiune financiară ca un mare distribuitor național.

Situația s-a complicat și mai mult după publicarea procedurii oficiale pentru obținerea atestatului de distribuție. Documentul a apărut abia pe 1 aprilie 2026, cu mai puțin de două luni înainte de termenul limită. Pentru multe IMM-uri afectate deja de scăderea consumului, găsirea unei sume atât de mari într-un timp atât de scurt este aproape imposibilă.