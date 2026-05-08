B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Nissan surprinde piața auto. Noul Gravite cu 7 locuri costă cât o mașină second-hand (VIDEO)

Nissan surprinde piața auto. Noul Gravite cu 7 locuri costă cât o mașină second-hand (VIDEO)

Ana Beatrice
08 mai 2026, 16:03
Nissan surprinde piața auto. Noul Gravite cu 7 locuri costă cât o mașină second-hand (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video - YT / Planet Car News
Cuprins
  1. De ce ar putea să devină mașina preferată a familiilor numeroase
  2. Ce oferă Nissan Gravite la un preț atât de mic

Nissan a lansat un nou monovolum cu 7 locuri, destinat în special piețelor emergente. Modelul, denumit Gravite, atrage atenția prin prețul extrem de accesibil și dotările gândite pentru familii.

Cu un preț de pornire de aproximativ 6.200 de euro, Gravite se numără printre cele mai ieftine mașini cu 7 locuri din lume, informează Racing.nl.

De ce ar putea să devină mașina preferată a familiilor numeroase

Nissan Gravite a fost dezvoltat pentru familiile care își doresc o mașină spațioasă, practică și accesibilă ca preț. Modelul folosește platforma CMF-A+ a Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, utilizată și de alte automobile low-cost din grup. Producția are loc în India, la fabrica din Chennai, unde sunt asamblate mai multe modele destinate piețelor emergente. Noul monovolum este orientat în special către clienții din Asia, unde cererea pentru mașini ieftine și versatile continuă să crească.

Chiar dacă este un model low-cost, Nissan Gravite oferă un interior surprinzător de practic și flexibil. Mașina poate transporta până la șapte persoane, în funcție de configurația aleasă. În plus, al treilea rând de scaune poate fi scos complet, iar portbagajul ajunge la o capacitate de până la 625 de litri în varianta cu cinci locuri, potrivit sursei menționate.

Constructorul a echipat Nissan Gravite cu dotări moderne, chiar dacă modelul face parte din segmentul accesibil. Mașina primește un ecran tactil de 8 inch, conectivitate Android Auto și Apple CarPlay, dar și un panou digital de instrumente. În plus, sistemul de climatizare a fost adaptat pentru zonele cu temperaturi ridicate și poate trimite aer rece inclusiv către ultimul rând de scaune.

Deși costă cât un automobil second-hand în multe țări, Nissan Gravite promite spațiu suficient pentru o familie numeroasă. Modelul este echipat cu un motor pe benzină de 1.0 litru, cu trei cilindri, care dezvoltă 72 de cai putere și un cuplu de 96 Nm. Mașina a fost gândită în special pentru deplasările de zi cu zi din oraș, unde eficiența consumului este importantă. Constructorul anunță un consum de aproximativ 5,1 litri la 100 km, iar clienții pot alege între o cutie manuală sau una automată cu cinci trepte.

Chiar dacă este un model low-cost, vine cu un pachet de siguranță surprinzător de generos. Mașina poate fi echipată cu până la șase airbaguri pentru protecția pasagerilor. Printre sistemele disponibile se numără ABS-ul cu distribuție electronică a frânării, controlul tracțiunii și asistența la pornirea în rampă. Constructorul japonez susține că modelul oferă peste 30 de dotări dedicate siguranței și stabilității în mers.

Mai mult, Nissan Gravite se numără printre cele mai accesibile monovolume cu 7 locuri de pe piață. Modelul este disponibil în mai multe versiuni de echipare, iar varianta de top Tekna ajunge la aproape 8.700 de euro. Prin această strategie, constructorul japonez se adresează în special familiilor din Asia care caută o mașină practică, economică și ieftină.

În acest moment, modelul este destinat în principal pieței indiene și altor regiuni emergente. Mașina a fost dezvoltată special pentru zonele în care automobilele low-cost sunt extrem de căutate. Totuși, datorită platformei moderne și pachetului de siguranță, au apărut deja speculații privind o posibilă lansare și pe piața europeană în anii următori.

Tags:
Citește și...
Dacia Sandero este lăudată de presa auto din Olanda. Varianta pe GPL care îi face pe șoferi să uite de scumpirea carburanților
Auto
Dacia Sandero este lăudată de presa auto din Olanda. Varianta pe GPL care îi face pe șoferi să uite de scumpirea carburanților
Despăgubiri după accidente rutiere în Suceava: când ai nevoie de sprijin juridic în drept civil?
Auto
Despăgubiri după accidente rutiere în Suceava: când ai nevoie de sprijin juridic în drept civil?
Ce amendă a primit un șofer prins cu 211km/h pe un drum din Timiș. A rămas fără permis 4 luni
Auto
Ce amendă a primit un șofer prins cu 211km/h pe un drum din Timiș. A rămas fără permis 4 luni
Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea
Auto
Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea
Tesla scade din nou prețurile în România pentru a ține vânzările în top
Auto
Tesla scade din nou prețurile în România pentru a ține vânzările în top
Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni
Auto
Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni
Europa face tranziția spre vehicule electrice sub presiunea prețurilor la petrol. Războiul din Iran reformează industria auto
Auto
Europa face tranziția spre vehicule electrice sub presiunea prețurilor la petrol. Războiul din Iran reformează industria auto
Șefii Dacia, reacție disperată la criza politică: Creștem peste tot în Europa, numai în România nu. Toată țara e deprimată
Auto
Șefii Dacia, reacție disperată la criza politică: Creștem peste tot în Europa, numai în România nu. Toată țara e deprimată
Intrare neașteptată în top 10. Chinezii accelerează pe piața auto din România în primul trimestru din 2026
Auto
Intrare neașteptată în top 10. Chinezii accelerează pe piața auto din România în primul trimestru din 2026
Mașinile electrice cu încărcare în 6 minute uimesc lumea la Salonul Auto de la Beijing
Auto
Mașinile electrice cu încărcare în 6 minute uimesc lumea la Salonul Auto de la Beijing
Ultima oră
18:38 - Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. Ce-a făcut acolo și cu cine s-a întâlnit: „Gest diplomatic exploziv”
18:31 - Scurgere de gaze și trafic blocat complet pe Șoseaua Berceni din Capitală. Când revine alimentarea pentru clienții afectați (VIDEO)
18:09 - Surse: Război total în PNL după decizia lui Bolojan. Cine pregătește un nou asalt în partid. Ruptura nu este exclusă
17:29 - Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
17:23 - Cât ne costă, de fapt, pensiile foștilor parlamentari. Sumele uriașe plătite de statul român
16:49 - Surse: Planul USR pentru noul Guvern. Cele 3 opțiuni aflate pe masa conducerii
16:19 - George Simion, anunț despre intrarea AUR la guvernare. Ce a spus despre Călin Georgescu
16:07 - Newsweek: Romeo Gheorghe trăia cu 1.000 lei pe lună înainte să îl facă Șoșoacă senator. Are criptomonede de 250.000$
16:00 - Controverse după moțiunea de cenzură. Guvernul demis adoptă ordonanțe de urgență deși Constituția îi interzice. Care este justificarea oficială
15:32 - Val fără precedent de pensionări în administrația publică. Peste jumătate dintre actualii salariați vor ieși din sistem în următorii 15 ani