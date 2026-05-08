Nissan a lansat un nou monovolum cu 7 locuri, destinat în special piețelor emergente. Modelul, denumit Gravite, atrage atenția prin prețul extrem de accesibil și dotările gândite pentru familii.

Cu un preț de pornire de aproximativ 6.200 de euro, Gravite se numără printre cele mai ieftine mașini cu 7 locuri din lume, informează .

De ce ar putea să devină mașina preferată a familiilor numeroase

a fost dezvoltat pentru familiile care își doresc o mașină spațioasă, practică și accesibilă ca preț. Modelul folosește platforma CMF-A+ a Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, utilizată și de alte automobile low-cost din grup. Producția are loc în India, la fabrica din Chennai, unde sunt asamblate mai multe modele destinate piețelor emergente. Noul monovolum este orientat în special către clienții din Asia, unde cererea pentru mașini ieftine și versatile continuă să crească.

Chiar dacă este un model low-cost, Nissan Gravite oferă un interior surprinzător de practic și flexibil. Mașina poate transporta până la șapte persoane, în funcție de configurația aleasă. În plus, al treilea rând de scaune poate fi scos complet, iar portbagajul ajunge la o capacitate de până la 625 de litri în varianta cu cinci locuri, potrivit sursei menționate. Constructorul a echipat Nissan Gravite cu dotări moderne, chiar dacă modelul face parte din segmentul accesibil. Mașina primește un ecran tactil de 8 inch, conectivitate Android Auto și Apple CarPlay, dar și un panou digital de instrumente. În plus, sistemul de climatizare a fost adaptat pentru zonele cu temperaturi ridicate și poate trimite aer rece inclusiv către ultimul rând de scaune.

Ce oferă Nissan Gravite la un preț atât de mic

Deși costă cât un automobil second-hand în multe țări, Nissan Gravite promite spațiu suficient pentru o familie numeroasă. Modelul este echipat cu un motor pe benzină de 1.0 litru, cu trei cilindri, care dezvoltă 72 de cai putere și un cuplu de 96 Nm. Mașina a fost gândită în special pentru deplasările de zi cu zi din oraș, unde eficiența consumului este importantă. Constructorul anunță un consum de aproximativ 5,1 litri la 100 km, iar clienții pot alege între o cutie manuală sau una automată cu cinci trepte.