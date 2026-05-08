Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 13:18
Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de detenție. Cere despăgubiri pentru arestarea în baza „Codului Roșu”
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Arestat în baza „Codului Roșu”
  2. Versiunea bărbatului: accident, nu agresiune
  3. Detenție și restricții severe
  4. Ani de proces și achitare definitivă
  5. Solicită despăgubiri pentru detenție nejustificată
  6. Nu își acuză fosta parteneră
  7. Ce prevede „Codul Roșu”

Un român de 33 de ani, muncitor în construcții, cere despăgubiri statului italian după ce a petrecut 56 de zile în închisoare și ani în instanță, fiind în final achitat definitiv. Cazul readuce în discuție echilibrul dintre intervențiile rapide în cazurile de violență domestică și respectarea drepturilor persoanelor acuzate.

Arestat în baza „Codului Roșu”

Bărbatul a fost arestat pe 16 august 2021, în baza procedurilor prevăzute de legea italiană cunoscută drept „Codul Roșu”, care permite intervenții rapide în cazurile de violență domestică.

În aceeași zi, concubina sa s-a prezentat la poliție cu haine pătate de sânge și a reclamat ani de abuzuri și agresiuni, determinând autoritățile să dispună măsuri preventive.

Versiunea bărbatului: accident, nu agresiune

Românul a negat constant acuzațiile și a susținut că femeia s-ar fi rănit accidental în timpul unui conflict.

Potrivit acestuia, partenera ar fi aruncat un pahar care s-a spart, iar ulterior ar fi alunecat pe cioburi, provocându-și rănile. El a descris și un context tensionat, marcat de probleme financiare, riscul evacuării și comportamente problematice ale femeii.

Detenție și restricții severe

În ciuda declarațiilor sale, bărbatul a fost încarcerat timp de 56 de zile, fiind ulterior plasat în arest la domiciliu.

De asemenea, i-a fost interzis să se apropie de fosta parteneră, măsură care l-a împiedicat inclusiv să își vadă fiica.

Apărarea susține că aceste restricții au avut un impact major asupra vieții sale personale și profesionale.

Ani de proces și achitare definitivă

Procesul s-a întins pe mai mulți ani. În 2023, instanța de fond l-a achitat pentru acuzația de rele tratamente, însă l-a condamnat la șapte luni pentru leziuni.

Cazul a continuat până în 2025, când instanța de apel a decis achitarea definitivă, concluzionând că nu există suficiente probe pentru a susține vinovăția.

Solicită despăgubiri pentru detenție nejustificată

După decizia finală, bărbatul a cerut statului italian despăgubiri de 12.000 de euro pentru perioada petrecută în detenție.

„Clientul meu nu doar că a fost privat de libertate, cu efecte directe asupra locului de muncă, dar a fost și etichetat ca autor al unei infracțiuni odioase”, a declarat avocatul său, Andrea Professione.

Acesta susține că românul a avut încă de la început o versiune coerentă, confirmată ulterior de instanță.

Nu își acuză fosta parteneră

În ciuda achitării, bărbatul a ales să nu o dea în judecată pe fosta concubină pentru calomnie.

Potrivit apropiaților, explicația sa a fost simplă: „Rămâne totuși mama fiicei mele”.

Ce prevede „Codul Roșu”

„Codul Roșu”, introdus în Italia în 2019, are scopul de a accelera intervențiile în cazurile de violență domestică și de gen.

Legea permite audierea rapidă a presupuselor victime și adoptarea unor măsuri urgente pentru prevenirea unor situații grave, în contextul creșterii numărului de cazuri de femicid.

