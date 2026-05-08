Incendiu major în zona de excludere de la Cernobîl. Peste 1.100 de hectare au fost afectate

Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 12:36
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cuprins
  1. Focul se extinde rapid în pădurea contaminată
  2. Intervenție dificilă: vânt, secetă și mine terestre
  3. Mobilizare de forțe suplimentare
  4. O zonă cu risc ridicat
  5. Incertitudine privind stingerea incendiului

Un incendiu forestier extins a izbucnit în zona de excludere de la Cernobîl, afectând deja peste 1.100 de hectare de pădure contaminată. Flăcările se propagă rapid din cauza vântului puternic și a secetei, în timp ce intervenția echipelor de pompieri este îngreunată de terenul dificil și de riscul minelor terestre.

Focul se extinde rapid în pădurea contaminată

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, incendiul a cuprins suprafețe extinse de vegetație din zona de excludere de la Cernobîl, scrie Adevărul.

Flăcările au avansat rapid, alimentate de condițiile meteorologice nefavorabile, iar autoritățile avertizează că situația rămâne critică.

Intervenție dificilă: vânt, secetă și mine terestre

Eforturile de stingere sunt serios afectate de mai mulți factori, printre care terenul greu accesibil și prezența minelor rămase din conflictul armat din regiune.

„Situația este complicată de condițiile meteo nefavorabile, rafalele de vânt și prezența minelor, care limitează semnificativ intervențiile”, au transmis reprezentanții SES.

În anumite zone, accesul echipelor de intervenție este imposibil, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor.

Mobilizare de forțe suplimentare

Autoritățile ucrainene au mobilizat echipe suplimentare de pompieri și echipamente specializate pentru a limita extinderea incendiului.

Pompierii acționează în ture extinse, în încercarea de a proteja zonele forestiere din apropiere și de a împiedica propagarea focului.

O zonă cu risc ridicat

Zona de excludere de la Cernobîl rămâne una dintre cele mai sensibile regiuni din punct de vedere al siguranței, din cauza nivelului ridicat de contaminare radioactivă în anumite perimetre.

Această situație complică suplimentar intervențiile, crescând riscurile pentru echipele aflate pe teren.

Incertitudine privind stingerea incendiului

Deși eforturile de intervenție continuă, autoritățile ucrainene nu pot estima deocamdată momentul în care incendiul va fi complet controlat, în contextul condițiilor dificile și al riscurilor persistente din zonă.

