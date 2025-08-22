Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul

O fetiță de doar 9 ani, din Ploiești, , în plină stradă. Aceasta se afla la cumpărături cu bunica ei, în timp ce i s-a făcut rău. Agresorul a văzut cele întâmplate și s-a oferit să le ajute.

Bunica, în cele din urmă, a acceptat ca acesta să le însoțească până acasă. Totuși, pe drum, bărbatul nu „și-a ținut mâinile acasă”. Acesta are 53 de ani și a profitat de această ocazie pentru a atinge copila în locurile intime.

Bunica nu a observat nimic

Deși era de față, femeia nu a văzut absolut nimic. Odată ajunse acasă, fetița i-a povestit bunicii sale prin ce a trecut. Femeia nu rămas indiferentă la fapta odioasă și a alertat autoritățile.

Oamenii legii au verificat camerele de supraveghere și astfel l-au identificat pe Acesta a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile, acuzat de agresiune sexuală comisă asupra unui minor.

Agresorul este recidivist. Ce au spus autori

Potrivit informaților, individul nu se află la prima abatere. Acesta figurează în baza de date a poliției ca recidivist.