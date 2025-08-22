B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul

Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul

Elena Boruz
22 aug. 2025, 11:24
Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Sursă foto: Pixabay

O fetiță de doar 9 ani, din Ploiești, a fost agresată, în plină stradă. Aceasta se afla la cumpărături cu bunica ei, în timp ce i s-a făcut rău. Agresorul a văzut cele întâmplate și s-a oferit să le ajute.

Bunica, în cele din urmă, a acceptat ca acesta să le însoțească până acasă. Totuși, pe drum, bărbatul nu „și-a ținut mâinile acasă”. Acesta are 53 de ani și a profitat de această ocazie pentru a atinge copila în locurile intime.

Cuprins:

  • Bunica nu a observat nimic
  • Agresorul este recidivist. Ce au spus autori

Bunica nu a observat nimic

Deși era de față, femeia nu a văzut absolut nimic. Odată ajunse acasă, fetița i-a povestit bunicii sale prin ce a trecut. Femeia nu rămas indiferentă la fapta odioasă și a alertat autoritățile.

Oamenii legii au verificat camerele de supraveghere și astfel l-au identificat pe agresor. Acesta a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile, acuzat de agresiune sexuală comisă asupra unui minor.

Agresorul este recidivist. Ce au spus autori

Potrivit informaților, individul nu se află la prima abatere. Acesta figurează în baza de date a poliției ca recidivist.

„În fapt, s-a reţinut că în data de 25.07.2025, în jurul orei 11:50, în timp ce se afla în zona centrală a municipiului Ploieşti, mai exact pe aleea pietonală situată între blocul şi Catedrala , inculpatul F.D., aflat în stare de recidivă postexecutorie, profitând de imposibilitea victimei I.A., în vârstă de 9 ani, de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, a atins-o pe aceasta cu mâna şi nasul în zona genitală pubiană, iar în momentul în care au ajuns în blocul de domiciliu al persoanei vătămate, a încercat să o sărute pe gură”, spun procurorii, conform necenzuratph.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
Eveniment
De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Eveniment
Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
Eveniment
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
Eveniment
Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
„Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
Eveniment
„Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele
Eveniment
Fetiță de 11 ani, cu probleme psihice, fugită de acasă. Care sunt semnalmentele
Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Pieton accidentat, în timp ce traversa ilegal strada. Unde s-a petrecut incidentul
Avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni vor fi afectate de fenomene meteo periculoase
Eveniment
Avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni vor fi afectate de fenomene meteo periculoase
Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă
Eveniment
Turist român, decedat pe o plajă din Grecia. Bărbatul era împreună cu soția, în prima vacanță după nuntă
Ultima oră
11:26 - De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
11:13 - Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
10:55 - Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
10:32 - Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
10:30 - Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
10:28 - Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
10:10 - Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
09:56 - Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
09:51 - „Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
09:39 - Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat