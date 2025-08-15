Un român din Germania a agresat sexual o fetiță de 6 ani! Cum s-a petrecut totul

Un român, în vârstă de 31 de ani, stabilit în Germania, o fetiță de doar șase ani, după ce aceasta s-a pierdut de părinții ei, în timp ce se afla la un parc acvatic.

a avut loc în data de 9 august, scrie presa locală. Individul ar fi ademenit-o pe copilă, spunându-i că o va ajuta să își găsească părinții.

Copilă, agresată sexual de un român

După ce i-a câștigat încrederea copilei, bărbatul a dus-o într-o zonă împădurită din apropierea parcului acvatic, unde a agresat-o sexual, în jurul orei 20:00. După ce a comis fapta îngrozitoare, individul a abandonat-o, scrie

Copila a fost găsită în jurul orei 22:00 de un localnic, lângă un teren de sport din Grafenhausen, la cinci kilometri de Rulantica.

Ce s-a întâmplat cu abuzatorul

În urma investigațiilor făcute, poliția a descoperit că este vorba despre un bărbat român, care locuiește în zonă și este cunoscut pentru comportamentul neadecvat (furt, fraudă). Oamenii legii au emis un mandat de arestare, însă când s-au dus la domiciliul agresorului, nu l-au găsit.

Bărbatul este căutat internațional pentru fapta comisă, iar poliția face apel la posibilii martori: dacă cineva a fost în zonă și a putut observa ceva, este rugat să anunțe autoritățile, pentru ca prinderea infractorului să fie mai facilă.