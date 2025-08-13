O nouă tendință apare în România, pe fondul crizei economice care se amplifică de la o zi la alta: firmele românești își mută sediile în Bulgaria pentru taxe mai mici.

Cuprins

De ce firmele românești sunt mutate în Bulgaria

Care sunt noile măsuri anunțate de ministrul Finanțelor

De ce firmele românești sunt mutate în Bulgaria

Presiunea fiscală tot mai mare din România determină un număr în creștere de antreprenori să își mute firmele românești peste graniță, în Bulgaria, unde impozitele sunt aproape la jumătate. Cu un impozit pe profit de 10% și pe dividende de 5% – comparativ cu 16% și 10% în România, iar din 2026 cu 15% la dividende – țara vecină a atras deja peste 7.400 de firme românești.

Rețelele de consultanță din Bulgaria promit înființarea unei companii în câteva zile, pentru aproximativ 500 de euro, și, uneori, propun scheme la limita legalității pentru reducerea taxelor din România. Unele dintre aceste practici implică facturarea de servicii fictive de consultanță către firma din România, pentru diminuarea artificială a profitului impozabil.

Dacă respectivele servicii nu au substanță economică, atunci vorbim de cheltuieli fictive introduse în contabilitate, ceea ce reprezintă o optimizare nelegală de costuri, avertizează consultantul fiscal Adrian Bența.

Datele Camerei de Comerț Bulgaro-Române arată că 16% dintre companiile românești înregistrate în Bulgaria au cifre de afaceri de peste 100.000 de euro, iar aproape 3% depășesc 5 milioane de euro anual. Există însă și firme românești care nu desfășoară activități reale, fiind create doar pentru avantaje fiscale.

Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că, în cazul în care activitatea economică se desfășoară efectiv în România, ANAF poate impune taxarea profitului pe teritoriul românesc, chiar dacă sediul social este mutat în Bulgaria, potrivit .

Care sunt noile măsuri anunțate de ministrul Finanțelor

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, marți, că a cerut ANAF să verifice ”jucǎtori de dimensiune economicǎ semnificativǎ, asupra cǎrora persistǎ situaţii de tergiversare a plǎţii obligaţiilor fiscale”. Sunt vizate mari companii care au apelat la tot felul de eșalonări, suspendări sau contestări obţinute „în condiţii cel puţin discutabile”.

„Eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri”, a insistat Nazare. Amintim că mai multe mari companii au datorii de miliarde de lei la stat.

„De la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor la semne serioase de întrebare privind integritatea unor jucători din economie, dar și a funcționarilor cu atribuții de control asupra acestora

Am cerut ANAF sǎ demareze controale de integritate în cazul unor jucǎtori de dimensiune economicǎ semnificativǎ, asupra cǎrora persistǎ situații de tergiversare a plǎții obligațiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi.