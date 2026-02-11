B1 Inregistrari!
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine's Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet

Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet

Flavia Codreanu
11 feb. 2026, 23:54
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Cât costă florile de Valentine’s Day în funcție de locul de unde îl cumperi
  2. Ce caută clienții în florăriile spectaculoase de Valentine’s Day

Florile de Valentine’s Day s-au scumpit deja, iar prețurile vor crește cu până la 30% chiar în ziua sărbătorii, pe 14 februarie. Comercianții îi sfătuiesc pe clienți să își rezerve buchetele din timp pentru a evita prețurile mari de sâmbătă. Deși ofertele sunt pentru toate buzunarele, diferențele dintre piață, supermarket și florăriile de lux sunt uriașe în această perioadă.

Cât costă florile de Valentine’s Day în funcție de locul de unde îl cumperi

Potrivit observator, cei care vor să economisească merg dis-de-dimineață în piață, unde prețurile sunt cele mai mici. Aici, un buchet cu cinci trandafiri costă aproximativ 35 de lei, însă florarii se plâng că vânzările sunt mai slabe față de anii trecuți. În schimb, în supermarketuri, un buchet de flori are un preț care pornește de la 20 de lei și poate ajunge la 60 de lei, fiind o variantă rapidă pentru cei care nu au mult timp la dispoziție.

În florăriile specializate, prețul pentru același număr de flori poate fi de trei ori mai mare, dar designul și ambalajul fac diferența. Unii tineri sunt dispuși să plătească între 300 și 500 de lei pentru un buchet impresionant de trandafiri roșii, deoarece vor ca florile să fie proaspete și spectaculoase pentru persoana iubită.

Ce caută clienții în florăriile spectaculoase de Valentine’s Day

În florăriile de lux, cererea este foarte mare pentru aranjamente elegante și cutii superbe cu panglici. Clienții preferă trandafirii roșii decorați cu sclipici, mesaje impresionante sau felicitări din catifea. Designerii florali spun că s-au pregătit cu stocuri mari, pentru că mulți bărbați aleg să dea comenzi personalizate pentru a-și impresiona partenerele.

Chiar dacă prețurile cresc considerabil sâmbătă, de Valentine’s Day, florarii se așteaptă ca magazinele să fie pline. Mulți români păstrează tradiția de a oferi flori alături de o masă în oraș, așa că depozitele și supermarketurile au făcut deja aprovizionarea. Indiferent de buget, florile rămân cel mai căutat cadou pentru a exprima sentimentele în această zi specială.

